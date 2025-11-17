Inicia el 24 de noviembre información sobre la beca Gertrudis Bocanegra para transporte en Michoacán

Publicidad - LB2 -

El apoyo de 1,900 pesos bimestrales beneficiará a más de 98 mil estudiantes como parte del Plan Michoacán.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que a partir del 24 de noviembre se llevarán a cabo asambleas informativas en 121 escuelas de Michoacán para presentar los lineamientos de la nueva beca Gertrudis Bocanegra, la cual otorgará 1,900 pesos bimestrales a estudiantes como apoyo directo para transporte público.

Este programa forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, una estrategia educativa y social que busca garantizar el acceso a la educación en condiciones de equidad y seguridad. La beca atenderá a una matrícula de 98 mil 569 estudiantes, mediante una inversión total de 769 millones de pesos, según detalló el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia informativa del 17 de noviembre.

En su intervención, Delgado destacó los avances en los distintos niveles educativos. En educación básica, se han destinado 4 mil 977 millones de pesos para la entrega de 5.59 millones de becas Universal Rita Cetina, además de la intervención en 16 mil 297 secundarias a través del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN). En educación media superior, se han entregado 4 millones de becas Benito Juárez, con una inversión de 4 mil 429 millones de pesos, beneficiando a 6 mil 50 bachilleratos también mediante el programa LEEN.

Como parte del compromiso con la expansión educativa, el titular de la SEP informó que se ha logrado un avance del 85% en la creación de nuevos espacios para educación media superior, con 44 mil 685 lugares ya establecidos. La meta para 2026 incluye la creación de 65 mil 400 lugares adicionales, mediante 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones de planteles y 130 mil nuevos espacios educativos cercanos al domicilio de los estudiantes. De ese total, 30 mil lugares corresponden al Plan Michoacán.

Para el nivel superior, se proyecta la creación de 330 mil nuevos espacios durante el sexenio, lo que requerirá que las instituciones aumenten su matrícula en un 17%, con el objetivo de alcanzar una cobertura nacional del 55%.

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora del programa La Escuela Es Nuestra, informó que durante 2025 se han beneficiado 69 mil 302 escuelas con una inversión de 25 mil millones de pesos, en apoyo a más de 8.1 millones de estudiantes. Indicó que en noviembre se realiza la entrega de medios de pago a 5 mil 25 comités escolares, mientras que en diciembre se realizará el depósito a escuelas de Puebla y Veracruz, con una dispersión de mil 942 millones de pesos.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que los programas de becas del Gobierno Federal benefician actualmente a más de 13 millones de estudiantes en los tres niveles educativos, con una inversión social acumulada de 73 mil millones de pesos. De esa cifra, 8.8 millones corresponden a la beca Rita Cetina (42.6 mil mdp), 4 millones a la Benito Juárez (23.6 mil mdp), y 409 mil jóvenes universitarios al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una inversión de 7.6 mil mdp.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca garantizar el acceso a la educación y reducir el abandono escolar por causas económicas, particularmente en zonas con mayores retos de conectividad y seguridad como el estado de Michoacán.

