Inicia del 18 al 21 de noviembre pago a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de 60 a 64 años recibirán su primer apoyo bimestral de 3 mil pesos según el calendario por apellido.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México informó que del 18 al 21 de noviembre se realizará el primer depósito de la Pensión Mujeres Bienestar para las mujeres de entre 60 y 64 años que se registraron en agosto pasado y que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante el mes de octubre. El apoyo económico consiste en un pago bimestral de 3 mil pesos, como parte de la política social enfocada en la atención prioritaria a las mujeres en etapa previa a la vejez.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el depósito se realizará conforme a la letra del primer apellido, en el siguiente orden:

Martes 18 de noviembre: A, B, C, D

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

La funcionaria recordó que las beneficiarias pueden consultar la fecha exacta de su pago en la página oficial: gob.mx/bienestar. A la fecha, cerca de 3 millones de mujeres ya forman parte del padrón nacional de este programa, cuya finalidad es reconocer el trabajo no remunerado y brindar un apoyo económico que contribuya a su bienestar.

Montiel Reyes también destacó que los Programas para el Bienestar han alcanzado una cobertura histórica de 18 millones 494 mil 201 personas, mediante una inversión social de 99 mil 183.7 millones de pesos. De ese total, 13.2 millones corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 1.6 millones a la pensión para personas con discapacidad, 256 mil al Programa para Madres Trabajadoras, y 409 mil al programa Sembrando Vida.

En la misma conferencia, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con 3 millones 423 mil 461 beneficiarios, con una inversión acumulada de 158 mil millones de pesos. Tan solo en el denominado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, se han incorporado 450 mil jóvenes, con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos.

Asimismo, anunció que la nueva etapa de inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrirá el próximo 1 de diciembre de 2025, con una meta de atención de hasta 500 mil personas.

Con este avance, el Gobierno de México refrenda su política social enfocada en cerrar brechas de desigualdad, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y garantizar el acceso a derechos básicos a través de programas universales.

