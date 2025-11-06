Inicia 10 de noviembre entrega del segundo apoyo para reconstrucción en estados afectados por lluvias: Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

El monto del respaldo económico dependerá del nivel de daño en la vivienda; beneficiarios recibirán notificación vía SMS.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir del lunes 10 de noviembre comenzará la entrega del segundo apoyo económico para familias afectadas por las lluvias extraordinarias de octubre en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. El recurso, destinado a la reconstrucción de viviendas, forma parte del Plan Integral de Apoyo a las personas damnificadas por el desastre natural.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum precisó que este segundo apoyo será distribuido a través del Banco del Bienestar, con montos diferenciados según el nivel de afectación: 25 mil pesos para daños medios, 40 mil pesos para afectaciones mayores y hasta 70 mil pesos para viviendas con pérdida total. Los beneficiarios serán notificados mediante un mensaje de texto (SMS) con la información específica del lugar y proceso para recibir el recurso.

“El primer apoyo de 20 mil pesos ya fue entregado a cerca de 100 mil familias, y ahora vamos con el segundo, que depende del diagnóstico de daños. Además, habrá respaldo económico para pequeños comercios y productores agrícolas que también sufrieron afectaciones”, destacó la mandataria federal.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será la encargada de informar a las familias cuya vivienda esté ubicada en zonas de alto riesgo sobre posibles procesos de reubicación. La reconstrucción o reubicación se llevará a cabo a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dentro del marco del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Sheinbaum subrayó que la reubicación será voluntaria, y que ninguna persona será obligada a abandonar su vivienda. “La mayoría están convencidos y si hay una persona que no lo está, no se le puede obligar, solo se le notificará que vive en una zona de alto riesgo”, explicó.

Este paquete de apoyos forma parte de una estrategia integral del Gobierno Federal para atender de manera directa a la población afectada por fenómenos naturales, con énfasis en la reconstrucción digna, el fortalecimiento de la vivienda social y la prevención de riesgos futuros.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía estar atenta a las notificaciones oficiales vía SMS y a acudir únicamente a los puntos indicados por el Banco del Bienestar, con el fin de evitar fraudes o malentendidos durante el proceso de entrega de apoyos.

