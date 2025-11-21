Inaugura Sheinbaum hospital del IMSS en Chiapas y convoca al Zócalo para celebrar 7 años de Transformación

Publicidad - LB2 -

La obra tuvo una inversión de 2,929 mdp y atenderá a más de un millón de derechohabientes; se proyecta realizar el primer trasplante de corazón en el estado.

Ciudad de México (ADN/Staff) –La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este 21 de noviembre la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 “14 de septiembre” del IMSS, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde aprovechó para invitar a la ciudadanía a una celebración en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre, con motivo de los siete años de la Cuarta Transformación.

“Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación”, expresó Sheinbaum tras cortar el listón de la nueva unidad médica, que requirió una inversión federal de 2 mil 929 millones de pesos y beneficiará directamente a un millón 37 mil 900 derechohabientes en la entidad.

- Publicidad - HP1

El nuevo hospital —que cuenta con 261 camas, 43 especialidades, seis quirófanos, 12 cubículos de parto y tecnología médica de alta gama como un resonador magnético de última generación— se convierte en uno de los centros de salud más completos en el sureste del país. De acuerdo con Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, en tan solo 63 días de operación se han otorgado más de 18 mil atenciones médicas, entre ellas casi 100 cirugías y más de 4 mil consultas de especialidad.

En su mensaje, Sheinbaum reiteró su compromiso con la construcción de un sistema de salud público universal y gratuito, anunciando que a partir de enero de 2026 comenzará el proceso de credencialización para un Sistema Nacional de Salud Pública, cuyo objetivo es homologar los servicios del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE mediante un expediente médico universal que permita a cualquier persona recibir atención en cualquier unidad del país.

“Vamos a cumplir de mejor manera con lo que dice el cuarto constitucional: que el acceso a la salud sea un derecho universal. Vamos bien, y vamos a ir mejor”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, calificó esta inauguración como un paso firme hacia una República Sana, destacando la calidad de los servicios que ya ofrece el hospital y la meta de realizar en un plazo de 24 meses el primer trasplante de corazón en la historia de Chiapas.

En el acto también participó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien agradeció al gobierno federal la realización de esta obra, la cual —dijo— forma parte de una visión de desarrollo con equidad y prosperidad compartida para el sur del país. Además, Sheinbaum anunció el inicio del proceso de licitación de dos Polos de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula y un tercero en Arriaga, como parte del impulso económico a la región.

El evento se enmarca en la estrategia del gobierno federal por consolidar la segunda etapa de la Cuarta Transformación, con énfasis en justicia social, fortalecimiento del Estado de bienestar y desarrollo equilibrado del país, especialmente en regiones históricamente marginadas como el sureste mexicano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.