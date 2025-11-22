Inaugura Sheinbaum estaciones del Tren Interoceánico en Chiapas y Oaxaca

Publicidad - LB2 -

Presidenta pone en marcha tramo del proyecto ferroviario que conecta el Istmo.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En su primer acto de relevancia nacional como titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de varias estaciones correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, que conecta los estados de Chiapas y Oaxaca, en el sureste del país. El recorrido inaugural incluyó estaciones en Tonalá y Arriaga (Chiapas), así como en Chahuites, Juchitán e Ixtepec (Oaxaca), puntos clave en la ruta que forma parte del ambicioso Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Acompañada por cientos de personas y funcionarios locales, la mandataria federal realizó el corte de listón simbólico en un evento que marca el arranque de operaciones para pasajeros en este trayecto, cuya importancia geoestratégica ha sido resaltada por diversas administraciones, pero que ahora entra en una nueva etapa de servicio público. Este tramo del tren ya puede ser utilizado por ciudadanos y ciudadanas para viajar entre puntos del sur del país, desde Palenque y Coatzacoalcos, hasta Salina Cruz, según informó la presidenta.

- Publicidad - HP1

“El día de hoy es el primer viaje que se hace de Tonalá, Chiapas hasta Ixtepec, Oaxaca (…) Vamos a seguir trabajando para que de Tonalá llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala”, expresó Sheinbaum en su mensaje durante la ceremonia, en la que también destacó la visión de integración regional de este proyecto ferroviario, que busca convertirse en un polo de desarrollo comercial y social para el sureste mexicano.

El Tren Interoceánico, en su conjunto, es uno de los proyectos prioritarios heredados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y forma parte de una estrategia para competir en logística internacional con el Canal de Panamá, al ofrecer una ruta ferroviaria y portuaria entre el océano Pacífico y el Atlántico. Además de su componente de carga, el tren ofrecerá servicio de pasajeros en varios tramos, incluyendo el ahora inaugurado.

El tramo inaugurado abarca un trayecto estratégico dentro del Istmo de Tehuantepec, una región históricamente relegada en términos de inversión federal y desarrollo económico. Con esta obra, el gobierno federal busca dinamizar el empleo, fortalecer la movilidad regional e impulsar una política de integración territorial, que incluye a comunidades indígenas y zonas de alta marginación.

De acuerdo con declaraciones oficiales, el siguiente objetivo del gobierno es extender la ruta hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, lo cual abriría la posibilidad de una conexión transfronteriza por tren, una meta que desde hace décadas ha sido propuesta sin resultados concretos. La nueva administración se compromete a mantener la continuidad de los proyectos ferroviarios del sexenio anterior, pero bajo su propio enfoque de “prosperidad compartida”, como ha señalado en anteriores discursos la presidenta Sheinbaum.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.