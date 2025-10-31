Inaugura México en Madrid exposición sobre la mujer indígena

Publicidad - LB2 -

Exhiben 435 piezas en cuatro sedes de la capital española; estará abierta hasta marzo de 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México inauguró este 31 de octubre en Madrid, España, la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, una muestra sin precedentes por su dimensión y profundidad temática. Organizada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la exhibición reúne 435 piezas arqueológicas y etnográficas que visibilizan el papel fundamental de las mujeres en los pueblos originarios de México.

Distribuida en cuatro recintos emblemáticos —la Casa de México en España, el Instituto Cervantes, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza—, la exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026 en la primera sede, y hasta el 22 de marzo del mismo año en las tres restantes. La iniciativa representa la mayor instalación cultural realizada por México en territorio español, y busca dar voz al pensamiento, la cosmovisión y la vitalidad femenina en las comunidades indígenas contemporáneas.

Durante la ceremonia de apertura, realizada en la sede del Instituto Cervantes, el titular de la Unidad de Culturas Vivas del INAH, Diego Prieto Hernández, destacó que la muestra celebra la resistencia de las culturas originarias y el papel esencial de las mujeres como guardianas de las lenguas maternas, las tradiciones y los saberes ancestrales. “Son tejedoras de colores, de visiones del mundo y de memoria colectiva”, afirmó en representación de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

El evento también contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien reconoció tanto el vínculo histórico entre ambos países como las heridas del pasado. El funcionario agradeció la solidaridad del pueblo mexicano durante el exilio español, y al mismo tiempo, hizo un llamado a reconocer las injusticias sufridas por los pueblos originarios. “No podemos ni negarlas, ni olvidarlas. Hoy rendimos homenaje a esa mitad del mundo que da nombre a esta exposición”, expresó.

Por su parte, el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, subrayó el valor simbólico y político de esta iniciativa, al remarcar el rol de las mujeres indígenas en la construcción del país. Agradeció la colaboración binacional entre instituciones mexicanas y españolas, entre ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que hizo posible la coordinación logística y curatorial de la muestra.

Entre los asistentes al acto protocolario estuvieron también el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la curadora de la exposición, Karina Romero Blanco; y la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España, Ángeles Albert León. El evento marcó así el inicio de un proyecto cultural de largo alcance, que busca tender puentes de entendimiento y reflexión sobre la identidad, el género y la diversidad cultural de México.

