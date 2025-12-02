Inaugura gobierno federal Farmacias del Bienestar en el Estado de México

Publicidad - LB2 -

Farmacias del Bienestar inicia con 500 puntos de entrega gratuitos para adultos mayores y personas con discapacidad.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha este martes el nuevo programa federal Farmacias del Bienestar, con un despliegue inicial de 500 puntos de entrega de medicamentos gratuitos en el Estado de México. La estrategia busca fortalecer el sistema de salud comunitario mediante la atención directa a adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiarios del esquema Salud Casa por Casa.

Durante la ceremonia oficial en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que las farmacias estarán ubicadas estratégicamente fuera de centros de salud y Tiendas del Bienestar, permitiendo un acceso inmediato y sin burocracia para los pacientes. El único requisito será presentar la receta médica generada en el hogar, como parte de las visitas programadas por enfermeras y enfermeros del programa domiciliario.

El proyecto tiene como objetivo resolver una de las barreras más comunes en el sistema de salud público: la falta de medicamentos en clínicas y hospitales. Las farmacias estarán enfocadas especialmente en el suministro continuo de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, padecimientos que predominan entre la población vulnerable atendida por el modelo de atención primaria.

De acuerdo con el Gobierno federal, este programa forma parte del plan de expansión nacional del sistema de salud preventiva impulsado por la actual administración, que busca consolidar a “Salud Casa por Casa” como el sistema de prevención más grande del mundo. La iniciativa será replicada en otras entidades federativas a partir de 2026, hasta alcanzar la cobertura total en las 32 regiones del país.

Este nuevo componente del sistema de bienestar federal retoma modelos aplicados en comunidades rurales y zonas marginadas, donde la atención médica debe adaptarse a contextos de difícil acceso. El enfoque territorial permite disminuir los tiempos de espera y mejora la continuidad del tratamiento, aspectos clave en el control de enfermedades crónicas.

Aunque el despliegue inicial se concentra en el Estado de México, una de las entidades con mayor densidad poblacional, la estrategia contempla adaptar los puntos de entrega a las condiciones regionales de cada estado, incluyendo zonas fronterizas como Chihuahua, donde se ha reportado un alto índice de desabasto de medicamentos en unidades del primer nivel de atención.

