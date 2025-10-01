Inaugura Gobierno de México hospital comunitario de Maruata en Michoacán del IMSS Bienestar

Publicidad - LB2 -

Brindará servicios de estomatología, somatometría, ginecología y obstetricia, psicología, pediatría, medicina interna y cirugía general

Ciudad de México .- El Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital Comunitario de Maruata, en Michoacán, con una inversión de más de 330 millones de pesos (mdp) que va a beneficiar a más de 50 mil personas, en su mayoría, población indígena.

A través de un enlace a Palacio Nacional, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que este nuevo Hospital va a contar con 56 camas, 15 consultorios, quirófano, urgencias, Rayos X, laboratorio y una farmacia con abasto superior al 95 por ciento en medicamentos.

“En este Hospital ya trabajan 55 enfermeras y enfermeros, tres radiólogos, dos odontólogos y, por primera vez en la historia de Maruata, especialistas en Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Geriatría, Traumatología, Anestesiología, Inmunología, Medicina Familiar, por su puesto un grupo muy destacado de internistas”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció a la Presidenta por su primer año de gobierno y agradeció esta obra que va a beneficiar a las y los habitantes de la Costa Nahua.

Este nosocomio inició su rehabilitación tras las afectaciones que tuvo en el sismo de 2022 y a partir de este momento brindará servicios de estomatología, somatometría, ginecología y obstetricia, psicología, pediatría, medicina interna y cirugía general con una plantilla de 392 profesionales de la salud.

