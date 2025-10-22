“Hay continuidad, coordinación y resultados medibles”: Harfuch ante el Senado

Publicidad - LB2 -

El titular de la SSPC reportó una reducción del 32% en homicidios dolosos y defendió la coordinación entre los tres órdenes de gobierno; llamó a fortalecer las fiscalías estatales para atender con mayor eficacia los feminicidios.

Ciudad de México (ADN/Staff) — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció ante el pleno del Senado de la República, donde aseguró que la actual Estrategia Nacional de Seguridad mantiene una tendencia sostenida a la baja en los delitos de alto impacto y una coordinación inédita con las entidades federativas.

“Gracias a la colaboración con las fiscalías estatales y el fortalecimiento del registro de delitos, hoy podemos mostrar cifras consolidadas al 30 de septiembre de 2025: una reducción del 32% en homicidios dolosos, el septiembre más bajo en una década”, informó.

Harfuch respondió a cuestionamientos de legisladores de todas las bancadas, entre ellos Luis Donaldo Colosio, Giovanna Bañuelos, Agustín Dorantes y Miguel Ángel Riquelme, sobre los resultados, los retos y la metodología de medición de los delitos.

- Publicidad - HP1

Coordinación y fortalecimiento de policías estatales

El funcionario reconoció que, aunque el fortalecimiento de las policías municipales es ideal, en la práctica resulta más viable coordinar esfuerzos con las 32 policías estatales y fiscalías locales, lo que permite una respuesta más rápida y eficaz.

“El tiempo apremia. Es más sencillo y ejecutivo coordinarse con 32 mandos que con cientos de miles. Pero no dejamos de lado a las policías municipales”, subrayó.

Detalló que la nueva ley en materia de extorsión permitirá denuncias anónimas, con el fin de proteger a las víctimas y perseguir el delito de oficio. Además, informó sobre la detención de implicados en el homicidio de un productor agrícola en Michoacán, como parte de las operaciones conjuntas con autoridades locales.

Reconstrucción del tejido social y profesionalización

Harfuch destacó que la estrategia de seguridad se complementa con una política social activa, enfocada en la prevención y la atención a las causas. En 2025 se realizaron 300 ferias de paz, 5 mil jornadas comunitarias y 278 espacios públicos recuperados, en coordinación con gobiernos locales y organizaciones civiles.

Asimismo, informó que el Centro Nacional de Inteligencia incrementó su estado de fuerza con dos generaciones de nuevos cadetes formados en derechos humanos, perspectiva de género y ética profesional.

Relación con Estados Unidos

El titular de la SSPC aseguró que la cooperación con Estados Unidos en materia de tráfico de armas, drogas y personas se mantiene bajo los principios de corresponsabilidad y respeto a la soberanía nacional, con acciones conjuntas que cada país ejecuta en su territorio.

Continuidad de la estrategia de seguridad

En respuesta al senador Miguel Ángel Riquelme, Harfuch reconoció que existe continuidad con la estrategia implementada durante el sexenio anterior, iniciada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el eje de atención a las causas.

“Es el primer eje de la estrategia nacional y sigue siendo el rector. La paz se construye con trabajo conjunto, con inteligencia y con justicia social”, reiteró.

El funcionario explicó que la metodología actual de registro y clasificación de delitos fue actualizada en 2025, homologada con el INEGI y aprobada por las 32 fiscalías del país, incorporando 39 nuevas variables para fortalecer el análisis estadístico.

Atención a feminicidios

Harfuch reconoció que la atención a la violencia contra las mujeres debe fortalecerse desde las fiscalías locales, donde —dijo— comienza el ciclo de impunidad.

“Los feminicidios tienen un precedente: muchas veces inician con violencias aparentemente menores que no se atienden a tiempo. Si no fortalecemos las áreas especializadas, los reclamos se repetirán sexenio tras sexenio”, advirtió.

Finalmente, el secretario refrendó el compromiso del Gobierno de México de seguir trabajando “con datos verificables, coordinación institucional y vocación de servicio”, y concluyó:

“La seguridad es el mayor desafío del país, pero los resultados son medibles. La paz se construye con inteligencia, cooperación y presencia del Estado”.