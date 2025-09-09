Ha costado 1,958 vidas guerra interna del Cártel de Sinaloa

Publicidad - LB2 -

Al cumplirse un año de la violencia en Sinaloa, el saldo es de cientos de familias enlutadas, mil 937 personas desaparecidas y comunidades enteras desplazadas.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) – Este 9 de septiembre de 2025 se cumple un año desde que Sinaloa entró en una etapa de violencia sin precedentes.

- Publicidad - HP1

La mañana del 9 de septiembre de 2024, en el sector La Campiña de Culiacán, hombres armados incendiaron vehículos, bloquearon avenidas y sembraron el miedo en colonias completas.

Lo que parecía un hecho aislado se convirtió en el inicio de una guerra interna entre grupos criminales, que hasta hoy mantiene enlutada y en incertidumbre a la sociedad sinaloense.

¿Cuáles son las cifras oficiales de desapariciones y ataques armados en Sinaloa?

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 5 de septiembre de 2025 se registraron:

. – 1,958 asesinatos

. – 1,937 personas desaparecidas

. – 6,986 vehículos robados

Detrás de los números están las historias de víctimas inocentes.

Juan Carlos, padre de familia, perdió la vida protegiendo a los suyos en un enfrentamiento.

En medio de la violencia más de 50 menores de edad han perdido la vida, algunos de ellos también como daño colateral, tal es el caso de Gael y Alexander ocurrido el 19 de enero de 2025, civiles armados en su intento de despojar el vehículo de su familia les dispararon, ahí también perdió la vida su padre, caso que causó indignación de la sociedad, incluso se realizaron manifestaciones multitudinarias en exigencia de justicia por los menores de edad asesinados.

Realizan Marcha ‘A los Niños No’ en Culiacán, Sinaloa: Exigen Justicia para Alexander y Gael

La violencia también dejó escenas como la del 30 de junio de 2025, cuando 20 cuerpos fueron abandonados en una camioneta y sobre un puente vehicular, seis de ellos decapitados.

A finales de agosto, tres hospitales fueron atacados por hombres armados, provocando al menos seis muertos.

Economía en Sinaloa es afectada por la violencia

La economía tampoco ha sido ajena a esta ola de violencia.

Cámaras empresariales han advertido de cierres masivos de comercios, afectaciones en el turismo y pérdidas millonarias por la paralización de actividades durante los episodios más violentos.

Martha Reyes Zazueta, la presidenta de COPARMEX Sinaloa afirmó que por la inseguridad, los clientes ya no podían ir a comprar a los negocios locales.

“Al inicio nos agarró de sorpresa y traíamos la idea de que no nos había ido tan mal en meses anteriores, sin embargo, te puedo decir que ahorita hay cientos de empresas cerradas, porque ya la inseguridad se los comió, los clientes no pueden salir a la calle, eso mata a cualquier empresa” dijo.

¿Quiénes han sido detenidos tras los hechos violentos en Sinaloa?

En respuesta, las autoridades desplegaron operativos con aseguramiento de armas, drogas y laboratorios clandestinos, además de la captura de generadores de violencia, sin embargo, los hallazgos de fosas clandestinas, desplazamientos forzados y ejecuciones en lugares públicos reflejan que los resultados aún son insuficientes.

Durante este año, las autoridades también han logrado la detención de personas identificados como generadores de violencia como lo es:

• Fernando N alias “El Piyi”

• Edwin R alias “El Oso o el Max”

• Juan Calos F mejor conocido como “El Chavo Félix”

• Mauro N “El Jando”

• Hernán Domingo N “El mero mero”

• José Ángel “El Güerito Canobbio”

• Jesús N alias “El Chuy o El Narizón”;

En el transcurso del año, se multiplicaron los hallazgos de fosas clandestinas en comunidades rurales, los desplazamientos forzados en la zona serrana y las ejecuciones en espacios públicos, desde restaurantes hasta avenidas transitadas. Incluso servidores públicos y cuerpos de auxilio, como policías y bomberos, han sido víctimas de ataques.

Se reducen homicidios en Sinaloa durante el mes de agosto de 2025

Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en Sinaloa durante septiembre de 2024 hubo un incremento significativo en el número de homicidios dolosos, sin embargo, desde junio hay una tendencia de dos meses con reducción, que es de 44.4%.

De hecho, destaca que este agosto se cerró con un promedio de 3.84% homicidios diarios en promedio el cual es el más bajo desde septiembre del año pasado.

Al cumplirse un año del inicio de la guerra criminal en Sinaloa, el balance se resume en miles de familias enlutadas, personas desaparecidas y comunidades enteras desplazadas.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.