Fortalece Sheinbaum relación México-Francia en encuentro con empresarios

La presidenta mexicana destacó la importancia del diálogo económico y diplomático en el marco de la visita de Emmanuel Macron.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco de la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con empresarios franceses y mexicanos en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional, donde reiteró su compromiso de fortalecer la relación bilateral con el país europeo mediante cooperación científica, cultural, académica y económica.

Sheinbaum destacó que México busca mantener una política exterior abierta y constructiva, en la que la colaboración con países como Francia permita impulsar proyectos de beneficio mutuo. “Los empresarios franceses siempre son bienvenidos en México. Hay mucha historia de la relación económica y comercial con nuestro país, y nuestro interés es fortalecer esa relación”, afirmó.

Durante la reunión se anunció la suscripción de diversos convenios de cooperación en áreas clave como ciencia, tecnología, cultura y diplomacia, los cuales forman parte de una agenda conjunta para ampliar el intercambio entre ambos países. La presidenta mexicana también subrayó que el próximo año se renovará el acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que abrirá nuevas oportunidades en condiciones mejoradas para los sectores productivos.

Por parte del Gobierno de México, participaron secretarios de Estado como Juan Ramón de la Fuente (Relaciones Exteriores), Marcelo Ebrard (Economía), Edgar Amador (Hacienda), Rosaura Ruiz (Ciencia y Tecnología) y Claudia Curiel (Cultura), así como representantes diplomáticos y asesores presidenciales. La delegación francesa fue encabezada por los ministros de Cultura y Asuntos Exteriores, así como altos funcionarios de la presidencia gala.

En representación del sector privado mexicano asistieron figuras clave como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Slim, de Grupo Carso; Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; Álvaro Fernández, de Alfa; y otros líderes de cámaras industriales y grandes corporativos. Por Francia participaron representantes de empresas como Safran, Alstom, Forvia, BlaBlaCar, Malt y HDF Energy, entre otras.

Sheinbaum Pardo reconoció que este es un “buen momento a nivel internacional” para reforzar los vínculos entre México y Francia, y resaltó el papel del empresariado en la construcción de acuerdos que generen crecimiento económico sostenible. “Los vínculos entre los empresarios mexicanos y franceses se van a fortalecer aún más”, aseguró.

La reunión es parte de una agenda más amplia de colaboración entre ambos gobiernos, que contempla no solo inversión y comercio, sino también la promoción de la innovación, el desarrollo sostenible y la cooperación cultural. Autoridades de ambos países coincidieron en que este diálogo fortalece las bases para una relación estratégica de largo plazo.

