    diciembre 12, 2025 | 16:20
    Foto de Archivo

    Felipe Calderón ironiza por cancelación de mañanera de Sheinbaum el Día de la Virgen de Guadalupe

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    El expresidente reaccionó con sarcasmo al anuncio de la mandataria sobre ajustes en su agenda por las festividades de diciembre.

    Ciudad de México(ADN/Staff) – El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, realizó un comentario irónico en redes sociales luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara la cancelación de su conferencia mañanera del viernes 12 de diciembre, con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.

    Virgen bendita de Guadalupe…”, escribió Calderón en su cuenta de X (antes Twitter), en una breve pero cargada reacción que generó comentarios divididos entre usuarios. El mensaje fue interpretado como una crítica velada al estilo de comunicación de la mandataria, así como a su decisión de pausar las conferencias en el Salón Tesorería de Palacio Nacional por las festividades religiosas.

    La presidenta Sheinbaum había informado previamente que no habría rueda de prensa ese día, afirmando: “Este viernes no habrá Mañanera del Pueblo con motivo del 12 de diciembre”. La fecha es significativa en el calendario nacional por la celebración de la Virgen de Guadalupe, una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana.

    Durante su conferencia del pasado lunes 8 de diciembre, la mandataria también adelantó que su equipo planea ajustes adicionales en la agenda pública por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, incluyendo días de descanso para el personal presidencial y una posible posada con los medios.

    “Vamos a hacer posada… por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo. El 12, Día de la Virgen de Guadalupe, vamos a hacer tradición, vamos a respetar a la Virgen”, comentó Sheinbaum, dejando entrever un tono más relajado para cerrar el año.

    El comentario de Calderón se suma a una serie de mensajes que ha lanzado en meses recientes desde su exilio voluntario en España, en los que ha sido crítico del nuevo gobierno federal y de diversas decisiones políticas. Aunque su reacción fue breve, rápidamente circuló en medios y redes, marcando un nuevo capítulo en el cruce indirecto entre el expresidente panista y la actual administración federal.

    Mientras tanto, Sheinbaum continúa afinando su agenda de fin de año, en un cierre marcado por transiciones institucionales clave, como el nombramiento del próximo fiscal general de la República, y las celebraciones decembrinas, donde temas como el simbolismo religioso y la vida pública vuelven a entrelazarse.

