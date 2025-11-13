Exige Mario Vázquez que Federación refuerce a municipios ante aumento de inseguridad

Publicidad - LB2 -

El senador advierte que ignorar a las comunidades locales es condenarlas a la violencia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador panista Mario Vázquez urgió este miércoles al Gobierno federal a restablecer y fortalecer los apoyos dirigidos a los municipios, al advertir que son estas comunidades las que enfrentan de manera directa la violencia cotidiana sin recursos suficientes para equipar, capacitar o profesionalizar a sus corporaciones policiacas. El legislador sostuvo que “ignorar a los municipios es condenar al país a más violencia”.

De acuerdo con Vázquez, la seguridad pública requiere un reforzamiento de capacidades locales y una coordinación más sólida con la Federación. Criticó que en los últimos años se hayan eliminado fondos como el Fortaseg, lo que a su juicio debilitó a las policías municipales y aumentó la exposición de las regiones frente al crimen organizado. Sostuvo que “la seguridad no se combate con abrazos” y que es indispensable que los gobiernos municipales sean escuchados.

- Publicidad - HP1

El senador citó los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, según la cual seis de cada diez personas reportan sentirse inseguras en la ciudad donde viven. Afirmó que esta percepción creciente confirma que los ayuntamientos operan con capacidades limitadas y que la estrategia nacional de seguridad debe considerar su fortalecimiento inmediato como una prioridad.

Vázquez cuestionó también el modelo centralista que, aseguró, concentra decisiones estratégicas en la Ciudad de México y deja a las regiones sin herramientas frente al incremento de la actividad criminal. Reiteró que, desde la oposición, insistirán en recuperar los recursos que antes se destinaban a seguridad local y en reactivar los esquemas de apoyo para patrullaje, tecnología y formación policial.

En su mensaje, el legislador indicó que los municipios representan “la fuerza productiva y el corazón del país” y que desatender sus demandas equivale a comprometer el desarrollo regional y la estabilidad nacional. Señaló que los gobiernos locales, sobre todo en zonas rurales y fronterizas, enfrentan dinámicas delictivas cada vez más complejas sin la intervención oportuna de la Federación.

Finalmente, Vázquez subrayó que continuarán elevando la voz para que el Gobierno federal atienda de manera prioritaria las necesidades de los municipios. Consideró que México necesita “seguridad real, no discursos”, y reiteró que la prevención y el fortalecimiento institucional deben comenzar desde lo local para generar impactos duraderos en todo el país.