Estrategia nacional de seguridad disminuye 25.3% el homicidio doloso de septiembre 2024 a julio 2025

La Presidenta de México resaltó que la disminución es producto de la implementación de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad.

Ciudad de México .– El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informó que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, durante los 10 primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha disminuido 25.3 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, de septiembre 2024 a julio 2025; lo que representa 22 homicidios diarios menos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la disminución del 25.3 por ciento es producto de la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad.

“En 10 meses hay una reducción hay una reducción de homicidio doloso, víctimas, de 25.3 por ciento, y eso quiere decir que cada día se comenten 22 homicidios menos, son 22 personas menos en julio que en septiembre, diarias, por supuesto que necesitamos seguir trabajando, es un resultado muy importante que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo. La estrategia funciona, y tenemos que seguir trabajando todos los días, claro, la oposición, los adversarios, nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca, nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que la reducción del 25.3 por ciento se debe a que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que en julio de 2025 fue de 64.9. Además, julio de este año es el mes con el menor número de homicidios registrados en comparación con julio de 2015.

Destacó que, además, de septiembre 2024 a julio 2025, 23 estados de la República tuvieron una disminución en el número de homicidios dolosos, particularmente: Guanajuato, a partir de marzo, -60.7 por ciento, pasando de 12.71 homicidios diarios en febrero a 5 en julio; Estado de México -45 por ciento, al pasar de 6.63 a 3.65 homicidios diarios; Nuevo León -72.9 por ciento, al pasar de 5 a 1.35 homicidios diarios; Baja California, -35.8 por ciento, pasando de 7.14 a 4.58 homicidios diarios y Tabasco, -48.6 por ciento, al pasar de 3.21 a 1.65 homicidios diarios.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que, como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, en las últimas tres semanas, del 18 de julio al 10 de agosto de 2025, se han detenido a 2 mil 458 personas por delitos de alto impacto, asegurado 901 armas de fuego y 12 toneladas de droga, además se inhabilitaron 65 laboratorios y áreas de concentración. Mientras que, desde el inició de la actual administración, de 1 de octubre al 10 de agosto, hay más de 29 mil detenidos por delitos de alto impacto, se han asegurado 14 mil 943 armas de fuego, 216 toneladas de droga, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo y en 21 estados se han inhabilitado mil 262 laboratorios y áreas de concentración dedicados a la producción de metanfetamina.

Asimismo, como parte de la Estrategia Nacional Antiextorsión, del 6 de julio al 6 de agosto se han atendido 18 mil 239 llamadas al número único de denuncia 089, de las cuales 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas, 6 mil 276 fueron denuncias de números telefónicos desde los cuales se intentaba extorsionar y mil 425 denuncias sobre extorsiones consumadas. Además, se han detenido a 132 extorsionadores: 56 en Tabasco, 34 en Estado de México, 14 en Michoacán y 11 en Guerrero.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad se han brindado 3 millones 4 mil 177 atenciones, esto a través de 4 mil 290 Jornadas de Paz, 154 mil 435 visitas casa por casa, 249 Ferias de Paz y de 264 Comités de Paz. Además, se han implementado Ferias de Empleo que al momento han apoyado a 16 mil 157 personas, también se han pintado 685 fachadas y recuperado 176 espacios como parte de los Senderos Seguros y se ha beneficiado a 35 mil 297 familias con el Tianguis de Bienestar. Agregó, que, como parte de Sí al desarme, Sí a la Paz se han intercambiado, en 29 estados, de forma voluntaria 5 mil 87 armas de fuego; 3 mil 39 cortas, mil 429 largas y 519 granadas, así como 4 mil 844 juguetes bélicos por opciones recreativas.

