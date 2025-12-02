Envia Senado lista de 10 aspirantes a Fiscal General; Sheinbaum deberá elegir terna

Publicidad - LB2 -

Ernestina Godoy se perfila como favorita para dirigir la FGR tras la salida de Gertz Manero.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Senado de la República dio a conocer este lunes la *lista de 10 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de **Alejandro Gertz Manero, ocurrida a finales de noviembre. El listado será enviado a la presidenta **Claudia Sheinbaum*, quien deberá reducirlo a una terna y remitirla de vuelta al Senado para su votación.

Entre los nombres que figuran en la lista, destaca el de *Ernestina Godoy Ramos, actual encargada del despacho de la FGR y considerada ampliamente como la favorita para convertirse en la nueva Fiscal General. Godoy fue fiscal de justicia de la Ciudad de México durante el mandato de Sheinbaum como jefa de Gobierno y recientemente se integró como **consejera jurídica de la Presidencia*.

La lista está conformada por cinco mujeres y cinco hombres:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollon

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

Una vez que Sheinbaum defina la terna, los tres perfiles seleccionados deberán comparecer ante el Senado. Para ser designado fiscal general, el o la aspirante necesita el voto de al menos dos terceras partes del Pleno, en un proceso que se prevé se defina en las próximas semanas.

Mientras se resuelve la selección, *Godoy ya ha comenzado a realizar movimientos estratégicos, como el reciente nombramiento de **César Oliveros* al frente de la *Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)*, uno de los órganos clave dentro de la FGR.

La nueva titular de la Fiscalía enfrentará tareas prioritarias señaladas por la presidenta Sheinbaum, entre ellas, el combate al huachicoleo (robo de combustible) y a las empresas factureras, esquemas de evasión fiscal que representan —según dijo— “un desfalco al pueblo de México”.

El relevo se da en un contexto de tensiones institucionales. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Sheinbaum y Gertz Manero habrían tenido diferencias tras la filtración de detalles sobre una investigación relacionada con *Raúl Rocha Cantú, empresario vinculado a **Pemex* y padre de *Fátima Bosch*, reciente ganadora del certamen Miss Universo México.

La FGR, creada en 2018 como un órgano constitucional autónomo, tiene a su cargo la investigación y persecución de delitos de orden federal, por lo que su liderazgo es clave para el cumplimiento de las prioridades del nuevo gobierno. En ese contexto, el nombramiento del próximo fiscal será una de las decisiones más relevantes del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum.

