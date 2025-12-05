Encabeza Sheinbaum participación de México en sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026

Publicidad - LB2 -

México será sede por tercera vez y jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Con un mensaje que destacó la historia, el orgullo y la pasión deportiva del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la participación de México en el Sorteo Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, celebrado este 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, D. C., donde se confirmó que la Selección Mexicana será cabeza de serie del Grupo A y disputará el partido inaugural ante Sudáfrica el próximo 11 de junio de 2026.

Acompañada por los mandatarios de los países coanfitriones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Sheinbaum subrayó que México se convierte en el primer país en la historia en ser sede de tres Copas del Mundo, luego de los torneos de 1970 y 1986. “Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, expresó ante autoridades deportivas y representantes de FIFA.

La Selección Mexicana compartirá grupo con Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del repechaje entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa. El primer partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, que también hizo historia al convertirse en el único recinto en haber albergado tres partidos inaugurales mundialistas.

México será sede de 13 partidos en total, que se distribuirán entre las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La justa mundialista será también la primera en contar con la participación de 48 selecciones nacionales, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, como parte del nuevo formato aprobado por la FIFA para esta edición.

Además del evento deportivo, México organizará el Mundial Social 2026, una agenda paralela que incluye 177 Fiestas México 2026, más de 5 mil actividades culturales y deportivas, y la creación de 10 mil 631 murales de arte urbano. También se contempla la recuperación de más de 4 mil canchas y espacios públicos, así como la organización de 74 “Mundialitos” y copas juveniles, torneos de robótica, y actividades del programa “Vive saludable, juega feliz”.

La presidenta Sheinbaum resaltó que estos esfuerzos no solo posicionan a México en el centro del deporte mundial, sino que también fortalecen la cohesión social, la cultura y la imagen del país como un destino vibrante, diverso y lleno de historia. “Millones visitarán nuestra nación, un país bello, mágico y hospitalario”, expresó.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará una nueva etapa para el futbol internacional, no solo por su formato ampliado, sino por el nivel de cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades mexicanas continúan preparando tanto la infraestructura como las actividades sociales y culturales que acompañarán este evento de talla global.

