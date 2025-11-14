Encabeza Sheinbaum entrega de trenes de pavimentación en municipios del oriente del Edomex

Publicidad - LB2 -

Avanza el Plan Integral del Oriente con inversión de 500 mdp para rehabilitar vialidades en nueve municipios mexiquenses.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves la segunda entrega de trenes de pavimentación como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, una estrategia que busca atender el rezago en infraestructura urbana en los municipios más poblados y con mayor densidad vial del oriente mexiquense. La entrega se llevó a cabo vía remota durante su conferencia matutina y benefició directamente a los municipios de Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), este plan contempla la entrega de un total de 10 trenes de pavimentación con una inversión inicial de 500 millones de pesos (mdp), y una bolsa adicional de 600 mdp entre 2025 y 2027. Los trenes consisten en conjuntos de maquinaria compuestos por fresadora, rodillo, petrolizadora, finisher y compactador neumático, diseñados para rehabilitar calles y avenidas con mayor eficiencia.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que se han capacitado 150 operadores, 15 por cada municipio participante, para garantizar un manejo adecuado y mantenimiento efectivo del equipo. Las capacitaciones comenzaron en junio y han incluido tanto sesiones teóricas como prácticas, bajo supervisión técnica especializada.

La primera entrega de maquinaria tuvo lugar el pasado 3 de noviembre y benefició a los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan. En tanto, la última entrega de esta fase está programada para el 10 de diciembre, cuando se distribuirán los trenes restantes a los municipios de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco, sumando un total de nueve demarcaciones atendidas en esta etapa inicial.

Además de su aplicación en el Estado de México, la SICT informó que ya se están utilizando trenes de pavimentación en otras entidades como Chihuahua, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz, como parte de una estrategia nacional para atender vialidades deterioradas. En total, se contempla que para el cierre de 2025 operen 30 trenes en 16 estados, cubriendo 195 kilómetros de infraestructura vial.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la entrega del equipo, destacando que estas acciones benefician a una región históricamente marginada en términos de inversión pública. Subrayó que la mejora de calles y carreteras no solo representa una solución a los problemas cotidianos de movilidad, sino que también mejora la calidad de vida y seguridad de los habitantes.

