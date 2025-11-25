Encabeza Segob diálogo con líderes agrícolas y transportistas por bloqueos en carreteras

Publicidad - LB2 -

Campesinos exigen seguridad, precios justos y freno a reforma de Ley de Aguas.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – En medio de crecientes tensiones por los bloqueos carreteros registrados en varias regiones del país, una comitiva de líderes campesinos y transportistas fue recibida este lunes en la Ciudad de México por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), en una mesa de diálogo centrada en las demandas del sector rural y del autotransporte. La reunión se da en un contexto de inconformidad generalizada por la inseguridad en zonas agrícolas, la caída en los precios de los productos del campo y la incertidumbre generada por una posible reforma a la Ley General de Aguas.

Entre los asistentes al encuentro destacaron David Estévez Gamboa, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANTAC); Baltazar Valdés Armenta, referente agrícola de Sinaloa; y Heraclio “Yako” Rodríguez, exdiputado federal por Chihuahua y actual vocero del Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNRCM). El diálogo, sin embargo, enfrentó tensiones iniciales debido a la presencia de grupos ajenos a la convocatoria original, quienes fueron señalados como operadores de grandes empresas agroindustriales como Minsa y Maseca.

La reunión, que arrancó con más de una hora de retraso, estuvo al borde de romperse tras el intento de ingreso de estos grupos no acreditados. Voceros de los movimientos organizados acusaron una estrategia para deslegitimar sus demandas y dividir al frente campesino, particularmente en un momento en el que los bloqueos carreteros mantienen presionada la logística de distribución en varios estados, incluyendo Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Sinaloa.

Heraclio Rodríguez, conocido como “Yako”, insistió durante su participación en que el movimiento campesino no obedece a intereses partidistas, subrayando que entre los manifestantes hay agricultores simpatizantes de Morena, PRI, PAN y otras fuerzas políticas. “Aquí no se trata de ideologías, sino de salvar el campo y el sistema productivo de alimentos que está colapsando por falta de apoyos, violencia e incertidumbre jurídica”, expresó, en respuesta a las declaraciones de la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, quien había señalado previamente que las protestas tenían un matiz político.

Los líderes presentes solicitaron establecer mecanismos claros para fijar precios de garantía, fortalecer la seguridad en zonas agrícolas y frenar lo que consideran una imposición de la nueva Ley General de Aguas, que, argumentan, podría poner en riesgo el acceso equitativo a este recurso, clave para la soberanía alimentaria. En entidades como Chihuahua, donde los conflictos por el agua han sido históricos —especialmente en torno al Tratado de Aguas de 1944—, este punto ha sido uno de los más sensibles.

Por ahora, la Segob no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los acuerdos preliminares, pero trascendió que las mesas de trabajo continuarán en los próximos días. Mientras tanto, los bloqueos en las carreteras federales se mantienen, afectando el transporte de mercancías y alimentos, mientras se espera una respuesta que apunte a una solución integral.

