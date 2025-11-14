Encabeza Presidenta Sheinbaum arranque de obras del proyecto “Agua para Campeche”

Publicidad - LB2 -

El proyecto garantizará agua potable a más de 260 mil personas con inversión de casi 1,400 mdp.

Campeche, Campeche (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves el inicio oficial de las obras del proyecto “Agua para Campeche”, una estrategia integral con la que el Gobierno Federal busca garantizar el derecho al agua potable a más de 260 mil habitantes del estado. Con una inversión cercana a los 1,400 millones de pesos, el proyecto contempla dos grandes componentes de infraestructura hídrica y concluirá en abril de 2027.

“El objetivo es que las y los campechanos tengan acceso al agua potable, así de sencillo”, expresó la Jefa del Ejecutivo durante el arranque de obra, al explicar que se trata de una intervención técnica compleja pero con un objetivo claro: llevar agua de calidad a los hogares campechanos, principalmente en zonas que hoy dependen de pozos con agua salitrosa.

- Publicidad - HP1

El proyecto incluye la construcción de una batería de pozos a 30 kilómetros de la capital del estado, un acueducto y seis tanques de almacenamiento, que sustituirán a los sistemas actuales afectados por salinidad. En una segunda etapa, se contempla la instalación de líneas de distribución y nuevos tanques para abastecer a la ciudad de Xpujil, en el municipio de Calakmul, al sur del estado.

Durante el acto, la Presidenta Sheinbaum destacó que estas obras son posibles porque se gobierna con honestidad y sin corrupción, bajo los principios de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres”; “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”; y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. También subrayó que 2025 pasará a la historia como el año en que el pueblo eligió a su Poder Judicial.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que el nuevo sistema permitirá suministrar mil 300 litros de agua por segundo, y que la infraestructura estará diseñada para garantizar el abasto por los próximos 30 a 40 años. Asimismo, informó que la ejecución de la obra generará 3 mil empleos directos e indirectos durante su desarrollo.

Por su parte, el subdirector general de Agua Potable, Felipe Zataráin Mendoza, añadió que la nueva infraestructura permitirá sacar de operación 35 pozos que actualmente extraen agua salobre, mejorando así de manera sustancial la calidad del servicio en Campeche y sus alrededores.

La gobernadora del estado, Layda Sansores San Román, agradeció el respaldo del Gobierno de México para resolver una de las principales carencias históricas de la entidad. Señaló que por más de cuatro décadas no se había atendido el problema estructural del agua, y que con este proyecto se pone fin a una etapa de abandono institucional en materia hídrica.

El evento forma parte del Plan Campeche, una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno Federal para recuperar la vocación productiva del estado, y que incluye acciones para reactivar sectores como el cultivo de arroz y la producción lechera. Las autoridades federales reiteraron que estas obras reflejan el compromiso del gobierno con los derechos básicos y la justicia social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.