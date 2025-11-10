Detienen en Tijuana a ex agente del Cisen señalado como presunto segundo tirador en el caso Colosio

Publicidad - LB2 -

Jorge Antonio Sánchez Ortega fue arrestado por la Policía Federal Ministerial y puesto a disposición de un juez federal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y uno de los nombres que durante décadas ha estado vinculado al caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue detenido este sábado en Tijuana, Baja California, informó el Registro Nacional de Detenciones. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los motivos de su aprehensión.

De acuerdo con el registro oficial, Sánchez Ortega fue detenido a las 16:37 horas del 8 de noviembre en la colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, casi en la esquina con la Avenida de los Reyes. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, y el ex agente fue trasladado a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, donde permanece bajo custodia.

Fuentes judiciales confirmaron que el caso está ahora bajo la competencia de un juez federal, aunque no se han revelado los cargos específicos o si su detención está relacionada directamente con el histórico caso Colosio. La FGR no ha emitido, hasta el cierre de esta nota, una postura oficial sobre la detención ni sobre el futuro jurídico del ex funcionario.

Sánchez Ortega fue detenido por primera vez el 23 de marzo de 1994, el mismo día en que el entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. En aquel momento, su arresto se justificó porque su chamarra presentaba salpicaduras de sangre y una prueba de rodizonato dio positivo, lo que indicaba posible uso de arma de fuego.

No obstante, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo liberó al día siguiente, tras determinar que el único responsable material del homicidio era Mario Aburto Martínez, detenido en el lugar y sentenciado posteriormente. Desde entonces, la figura de Sánchez Ortega ha sido objeto de múltiples teorías y especulaciones en torno a la existencia de un supuesto “segundo tirador”, una versión que las investigaciones oficiales nunca confirmaron.

La nueva detención reaviva uno de los casos más controvertidos en la historia política contemporánea de México. A más de tres décadas del magnicidio, el asesinato de Colosio continúa generando dudas sobre la autoría, los móviles y la participación de posibles cómplices, en un tema que sigue siendo objeto de revisión por parte de la opinión pública y de las instituciones judiciales.