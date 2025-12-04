Detienen a cuatro personas en Michoacán durante operativo federal y estatal

Publicidad - LB2 -

Aseguran 13 vehículos y un artefacto explosivo como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Michoacán (ADN/Staff) – Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas en diversos municipios de Michoacán como resultado de acciones operativas coordinadas dentro del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, informó este jueves el Gabinete de Seguridad a través de un comunicado conjunto. En los operativos también se aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo improvisado.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A nivel local, participaron la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Los operativos se desarrollaron principalmente en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro. Además de las detenciones, las autoridades continúan con patrullajes terrestres y vigilancia en zonas clave de actividad económica, como empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas en regiones como Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

Como parte de los resultados acumulados del plan de seguridad, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad han detenido a 155 personas y asegurado 60 armas de fuego, casi 7 mil cartuchos, más de 350 cargadores, 140 vehículos y 90 artefactos explosivos. También se decomisaron 53 kilos de material explosivo, 23 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, así como miles de litros y kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Además, durante el mismo periodo, se desmantelaron 10 campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos y se inhabilitaron 29 tomas clandestinas de combustible, como parte de los esfuerzos por debilitar la infraestructura operativa del crimen organizado en el estado.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener el trabajo coordinado con las autoridades de Michoacán para fortalecer la seguridad en la región y avanzar en la construcción de paz. La estrategia conjunta forma parte del enfoque federal que combina labores de inteligencia, patrullaje, aseguramientos e investigación ministerial.

