Destaca Sheinbaum reducción de 37% en homicidios dolosos en 13 meses de gobierno

La presidenta subrayó que hay 32 asesinatos menos al día y atribuyó los avances a la atención a las causas y la cero impunidad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los homicidios dolosos disminuyeron 37 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 54.5 víctimas, lo que representa 32 homicidios menos por día. La mandataria destacó que la reducción es resultado de una estrategia basada en dos ejes: atención a las causas sociales y cero impunidad.

“Desde nuestra llegada el 1 de octubre de 2024 a octubre de 2025, se ha logrado una reducción del 37 por ciento. La estrategia tiene dos brazos: la atención a las causas, con educación, cultura y bienestar, y la cero impunidad, fortaleciendo la inteligencia, la investigación y la coordinación”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 26 entidades federativas registraron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos. Entre los casos más destacados se encuentran Guanajuato, con una reducción de 63 por ciento, Tabasco con 51, Baja California con 45, Estado de México con 42, Jalisco con 48 y Nuevo León con 75 por ciento.

La titular del Secretariado, Marcela Figueroa Franco, explicó que entre 2018 y 2025 el promedio nacional de homicidios también se redujo 34 por ciento, al pasar de 100.5 a 66.1 víctimas por día. Aun así, siete entidades concentran más de la mitad de los casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025 se detuvo a 37 mil 12 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 18 mil 981 armas de fuego y se incautaron cerca de 300 toneladas de droga, además de desmantelar mil 614 laboratorios clandestinos. También destacó los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con 478 detenidos y más de 83 mil llamadas recibidas en la línea 089.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que como parte del eje de Atención a las Causas, se han brindado más de 4.4 millones de atenciones a 2.8 millones de personas en todo el país. Detalló que, en el último mes, se realizaron talleres de prevención, ferias de servicios, actividades deportivas y culturales, y programas de desarme voluntario que lograron el canje de 8 mil 547 armas y 6 mil 352 juguetes bélicos.

Sheinbaum recordó que durante los gobiernos anteriores los homicidios dolosos se incrementaron de forma sostenida: 148 por ciento durante la administración de Felipe Calderón y 42 por ciento en la de Enrique Peña Nieto. En contraste, señaló, con la Cuarta Transformación se ha logrado revertir esa tendencia, con una reducción de 9 por ciento durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y una baja adicional de 28 por ciento en su primer año de gobierno.

“Estamos demostrando que la estrategia de seguridad con atención a las causas y cero impunidad da resultados reales. Se trata de construir la paz desde la justicia y no desde la guerra”, afirmó la presidenta al cierre de la conferencia, en la que reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad pública en todo el país.