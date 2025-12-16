Destaca Gobierno federal coordinación en Chiapas y reducción de la incidencia delictiva

Publicidad - LB2 -

Reconocen fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía durante Mesa de Seguridad

Ciudad de México (ADN/Staff) – Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades del Gobierno de México participaron en la Mesa de Seguridad del estado de Chiapas, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde se reconocieron los avances en materia de coordinación institucional y combate a la delincuencia.

Durante el encuentro, se destacó la estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad federales y estatales, así como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, acciones que han sido impulsadas desde el inicio de la actual administración en la entidad.

El balance presentado en la Mesa de Seguridad señala que estos esfuerzos conjuntos han derivado en una incidencia delictiva a la baja, además de avances significativos en las estrategias contra la delincuencia, particularmente en regiones consideradas prioritarias.

“Estos esfuerzos de coordinación reflejan una incidencia delictiva a la baja y avances contundentes en el combate a la delincuencia”.

Las autoridades federales subrayaron que el modelo de coordinación aplicado en Chiapas responde a la estrategia nacional de seguridad, basada en el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, el fortalecimiento de las corporaciones locales y la atención a las causas de la violencia.

El Gobierno de México reiteró que continuará respaldando a las entidades federativas que mantengan esquemas de cooperación efectiva, con el objetivo de consolidar entornos más seguros y fortalecer el Estado de derecho en el país.

