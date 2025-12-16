Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 16, 2025 | 15:44
    InicioMéxico

    Destaca Gobierno federal coordinación en Chiapas y reducción de la incidencia delictiva

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Reconocen fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía durante Mesa de Seguridad

    Ciudad de México (ADN/Staff) – Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades del Gobierno de México participaron en la Mesa de Seguridad del estado de Chiapas, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde se reconocieron los avances en materia de coordinación institucional y combate a la delincuencia.

    Durante el encuentro, se destacó la estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad federales y estatales, así como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, acciones que han sido impulsadas desde el inicio de la actual administración en la entidad.

    - Publicidad - HP1

    El balance presentado en la Mesa de Seguridad señala que estos esfuerzos conjuntos han derivado en una incidencia delictiva a la baja, además de avances significativos en las estrategias contra la delincuencia, particularmente en regiones consideradas prioritarias.

    “Estos esfuerzos de coordinación reflejan una incidencia delictiva a la baja y avances contundentes en el combate a la delincuencia”.

    Las autoridades federales subrayaron que el modelo de coordinación aplicado en Chiapas responde a la estrategia nacional de seguridad, basada en el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, el fortalecimiento de las corporaciones locales y la atención a las causas de la violencia.

    El Gobierno de México reiteró que continuará respaldando a las entidades federativas que mantengan esquemas de cooperación efectiva, con el objetivo de consolidar entornos más seguros y fortalecer el Estado de derecho en el país.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Habilitan nuevo carril para mejorar el tráfico en Bulevar Juan Pablo

    Con el objetivo de dar mayor fluidez y prevenir congestionamientos en las inmediaciones del...
    Juárez / El Paso

    Auxilian Paramédicos de Rescate en volcadura en Carretera

    Rescatan Bomberos a cachorro Ciudad Juárez, Chih. - La Dirección General de Protección Civil,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.