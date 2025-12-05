Destaca Claudia Sheinbaum cooperación trilateral tras reunión con Trump y Carney

Publicidad - LB2 -

La virtual presidenta electa resaltó la oportunidad que representa el Mundial 2026 y el compromiso de continuar el trabajo comercial conjunto.

Washington (ADN/Staff) – Durante su gira por Estados Unidos, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro en Washington con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el que discutieron temas de cooperación trilateral, con énfasis en el potencial económico y social de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que será organizada conjuntamente por los tres países.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sheinbaum calificó la reunión como “excelente” y destacó la buena relación que mantienen México, Estados Unidos y Canadá. En su publicación, subrayó el interés común de aprovechar el evento deportivo como plataforma de colaboración económica y de fortalecimiento regional.

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, expresó en su mensaje.

Además del tema deportivo, Sheinbaum informó que acordaron mantener el trabajo conjunto entre sus respectivos equipos técnicos para abordar asuntos de carácter comercial. Aunque no se detallaron temas específicos, el mensaje sugiere la intención de dar continuidad a la agenda económica trilateral dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto geopolítico que podría redefinirse con los procesos electorales en puerta en la región.

La presencia de Donald Trump en el encuentro, quien busca regresar a la presidencia de Estados Unidos en 2025, añade relevancia política al diálogo, especialmente por los vínculos que sostuvo con el gobierno mexicano durante su administración. Por su parte, Mark Carney, actual primer ministro de Canadá, es una figura reconocida en el ámbito financiero internacional, y su participación refleja la importancia económica del encuentro.

El Mundial 2026, que se celebrará por primera vez en tres países simultáneamente, ha sido señalado por los tres gobiernos como una oportunidad estratégica no solo en términos deportivos, sino también en infraestructura, turismo, inversión y cooperación internacional. Se prevé que el evento genere miles de empleos e impulse la economía regional, particularmente en las ciudades sede.

La virtual presidenta electa continúa su gira por Estados Unidos como parte del proceso de transición política en México, previo a asumir el cargo el próximo 1 de octubre. Analistas han interpretado este tipo de encuentros como parte de una estrategia para posicionar su futura administración en el escenario internacional, buscando estabilidad en temas clave como el comercio, la migración y la seguridad fronteriza.

