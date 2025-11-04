Descarta Sheinbaum intervención militar de EE.UU. en México tras dichos de Trump

Publicidad - LB2 -

La presidenta reafirmó que no permitirá operaciones extranjeras en territorio nacional.

Ciudad de México (ADN/AFP) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no permitirá ninguna intervención militar extranjera en territorio nacional, luego de que medios estadounidenses publicaran que el expresidente Donald Trump estaría considerando enviar tropas a México para combatir a los cárteles de la droga. “Eso no va a ocurrir”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa, en respuesta directa a las versiones que circulan en medios conservadores de Estados Unidos.

Sheinbaum, quien asumió el cargo el pasado mes de octubre tras una histórica elección, destacó que su gobierno mantiene una política de colaboración con Washington, pero sin aceptar imposiciones. Señaló que durante meses se trabajó en una estrategia bilateral de seguridad que fue formalizada en septiembre durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Dicho acuerdo, explicó, subraya el respeto mutuo, la soberanía mexicana y una coordinación sin subordinación.

“Siempre le he dicho ‘muchas gracias, presidente Trump, pero no'”, añadió Sheinbaum al referirse a conversaciones telefónicas con el republicano, quien ha manifestado en varias ocasiones su disposición a intervenir militarmente en México con el argumento de frenar el narcotráfico. La presidenta insistió en que su administración rechaza cualquier tipo de “injerencismo e intervencionismo” por parte de gobiernos extranjeros.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un contexto de creciente tensión sobre la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente con miras a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2026, en las que Trump busca volver a la Casa Blanca. La narrativa de mano dura contra el narcotráfico ha sido uno de los ejes de su campaña, lo que ha generado inquietudes sobre un posible endurecimiento en la relación bilateral.

Apenas la semana pasada, el gobierno estadounidense reportó que sus fuerzas atacaron una lancha presuntamente cargada con droga en aguas del Pacífico, resultando en 14 personas muertas. Posteriormente, solicitaron apoyo a México para localizar a un posible sobreviviente. La Marina mexicana informó que, pese a las labores de búsqueda, no fue posible localizar al presunto herido en las costas del Pacífico sur.

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha estado marcada por episodios complejos en los últimos años, desde el operativo “Rápido y Furioso” hasta las tensiones por el fentanilo. Con este nuevo episodio, Sheinbaum busca marcar un límite claro en defensa de la soberanía nacional, mientras intenta mantener una cooperación efectiva que no comprometa la autonomía del Estado mexicano.

