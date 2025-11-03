Movil - LB1A -
noviembre 3, 2025
    noviembre 3, 2025 | 10:58
    Descarta Harfuch participación de escoltas en asesinato de Carlos Manzo

    México

    POR Redacción ADN / Staff.
    El secretario de Seguridad federal confirmó que uno de los escoltas abatió al agresor y ya se investiga el entorno del edil.

    Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que hasta el momento no existen indicios que vinculen a los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el crimen del que fue víctima, ocurrido recientemente en Michoacán. El funcionario federal confirmó que el equipo de seguridad del edil ya rindió declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

    “El equipo cercano al alcalde está siendo investigado, pero no se ha encontrado ningún elemento que los vincule con la delincuencia ni con su asesinato”, afirmó García Harfuch durante una conferencia desde la Ciudad de México. Añadió que uno de los escoltas fue quien abatió al agresor que disparó contra el presidente municipal, hecho que refuerza su postura de que actuaron en cumplimiento de su deber.

    Los escoltas formaban parte del primer círculo de protección del alcalde y, tras los hechos, colaboraron de manera inmediata con las autoridades ministeriales. “Ya se revisaron sus antecedentes y no hay ningún indicio que apunte a su complicidad. La investigación sigue abierta, pero por el momento no hay elementos en su contra”, precisó el secretario.

    En coordinación con las autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha intensificado el análisis de videos de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque, incluyendo grabaciones obtenidas de centros comerciales y establecimientos cercanos. La intención, señaló Harfuch, es identificar a otros posibles responsables del atentado.

    “Tenemos imágenes de distintos puntos antes del evento. Se están revisando minuciosamente para reconstruir la ruta de los agresores y detectar si hubo vigilancia previa o colaboración de terceros”, indicó el funcionario, quien también aseguró que se mantienen canales de comunicación permanentes con el gabinete de seguridad federal y estatal.

    Este pronunciamiento se suma a la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este mismo lunes reafirmó que no habrá impunidad en el caso y que las investigaciones seguirán “hasta las últimas consecuencias”, incluyendo a los autores intelectuales del crimen.

    El homicidio de Carlos Manzo ha causado consternación nacional y generado un llamado urgente a reforzar la seguridad de autoridades locales, especialmente en regiones con presencia de grupos criminales. La Fiscalía de Michoacán continúa a cargo de la investigación, mientras el Gobierno Federal ofrece apoyo técnico, operativo y de inteligencia para esclarecer completamente el caso.

