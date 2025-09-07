Denuncian presunta red de venta de bebés por parte de un grupo delictivo

Publicidad - LB2 -

De acuerdo a Luis Chaparro, periodista especializado en temas del crimen organizado, las madres son asesinadas luego de practicarles cesárea de manera rudimentaria para extraerles el producto, y que hay una detenida por este caso.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– De acuerdo al periodista Luis Chaparro, especializado en temas relacionados con el narcotráfico, en Ciudad Juárez uno de los grupos delictivos que operan en esta frontera, se ha dedicado en los últimos meses al robo de bebés para venderlos en 250 mil pesos a parejas de homosexuales procedentes de Estados Unidos.

En su podcast llamado Pie de Nota, Luis Chaparro explica que, de acuerdo a fuentes de seguridad de Texas, el pasado lunes 1 de septiembre, una persona identificada como Martha Alicia, de 44 años de Edad, alias “La Diabla”, fue detenida en Ciudad Juárez acusada de reclutar con engaños a mujeres en sus últimas semanas de gestación.

Explica el periodista que, con engaños “La Diabla” llevaba a las mujeres a un domicilio en donde a la fuerza se les practicaba de manera rudimentaria una cesárea para sustraerle el bebé, y que previo acuerdo con parejas procedentes del sur de Estados Unidos, los vendían en 250 mil pesos.

De acuerdo a las indagatorias, a las madres de los bebés las asesinaban y las sepultaban en el mismo domicilio, incluso, menciona que, en la investigación para la detención de Martha Alicia, fueron encontrados los restos de una fémina abierta en canal, y que ese material que se encuentra en poder de las autoridades de Texas.

Luis Chaparro, explica que “La Diabla” recibía órdenes directas desde el interior del Cereso Numero 3 en Ciudad Juárez, sin especificar de quien, en donde, además, tiene recluidos a su esposo y a uno de sus hijos, miembros de la misma red.

Indica que el grupo delictivo ya mencionado dio un giro a sus actividades luego de que recibieran un fuerte golpe en su estructura de parte de las autoridades en lo que secuestros se refiere, actividad a la que recurrieron al caérseles el negocio de los migrantes, de donde obtenían millones de dólares en ganancias.

La respuesta de la Fiscalía

Como respuesta a este podcast, difundido por youtube hace unos cuantos días, la Fiscalía Especializada de la Mujer confirmó la detención de Martha Alicia M. A., por su probable responsabilidad en el delito de trata, en la modalidad de utilización de personas menores de edad para actividades de delincuencia organizada.

En el boletín se menciona que este lunes 08 de septiembre se efectuará la audiencia de vinculación a proceso, en donde la Fiscalía expondrá datos de prueba y argumentos incriminatorios contra Martha Alicia.

La dependencia, dejó en claro que, por ser parte de una investigación, no se pueden proporcionar mayores detalles de la carpeta.

