octubre 17, 2025
    octubre 17, 2025 | 17:39
    Sheinbaum confirma detención de extitular de Pemex en EEUU y pedirá su extradición - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2025

    Defiende Sheinbaum aumento al IEPS: “No buscamos recaudar, sino cuidar la salud de los mexicanos”

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El impuesto especial sube para bebidas con azúcar y edulcorantes con el fin de reducir el consumo de refrescos en el país.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este viernes el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas y light, al afirmar que la medida tiene un propósito sanitario y no recaudatorio.

    Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que “el objetivo no es recaudar, sino que se consuma menos bebida azucarada. Queremos cuidar la salud de los mexicanos”, en respuesta a lo que calificó como una “campaña de desinformación” en torno al tema.

    El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, explicó que el acuerdo mantiene el IEPS en 3.8 pesos por litro para bebidas con azúcar y 1.5 pesos por litro para aquellas endulzadas con edulcorantes.

    Clark detalló que la COFEPRIS será la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones por parte de las empresas del sector, y subrayó que el incremento busca fomentar hábitos de consumo más saludables, especialmente entre la población infantil y adolescente.

    La medida se enmarca dentro de una política pública de prevención que el gobierno federal impulsa para combatir la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de bebidas azucaradas, las cuales representan uno de los principales problemas de salud pública en México.

