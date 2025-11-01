Dedica Presidenta Sheinbaum ofrenda de Día de Muertos a mujeres indígenas

Publicidad - LB2 -

La ceremonia se realizó en Palacio Nacional como parte del Año de la Mujer Indígena.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día de Muertos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó desde Palacio Nacional una ceremonia simbólica en la que se dedicó la ofrenda principal de este año a las mujeres indígenas del país, a quienes se refirió como “las ancestras de México”. La actividad se enmarca en la conmemoración nacional del 2025 como el Año de la Mujer Indígena.

A través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales, la mandataria federal compartió imágenes de la tradicional ofrenda instalada en el recinto presidencial, elaborada con el respaldo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). En su mensaje, Sheinbaum subrayó la importancia de esta celebración como un acto de memoria, identidad y respeto hacia las culturas originarias.

- Publicidad - HP1

“Este año lo dedicamos a las ancestras de México: las mujeres indígenas de México. En este año de la Mujer Indígena celebramos el Día de Muertos a todas nuestras ancestras”, expresó la presidenta, al destacar el papel histórico y espiritual de las mujeres en las comunidades indígenas del país.

Sheinbaum también recordó que el Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas del país y tiene su origen en las cosmovisiones de los pueblos originarios, quienes ven la muerte como una etapa más de la existencia. “Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos. Los recordamos, les damos alimentos y los consentimos”, señaló.

Uno de los elementos más destacados de la ofrenda fue la flor de cempasúchil, a la que la presidenta dedicó una mención especial. Explicó que esta planta es nativa de Mesoamérica y forma parte esencial de las festividades. “En el lugar donde la encuentren, sepan que esta flor nació aquí, en Mesoamérica”, dijo.

La instalación de la ofrenda en Palacio Nacional forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno de México para reconocer el legado de los pueblos indígenas, particularmente el de las mujeres, cuya contribución ha sido históricamente invisibilizada. En el contexto del 2025, designado oficialmente como el Año de la Mujer Indígena, estas actividades buscan visibilizar sus aportes culturales, sociales y espirituales.

La ceremonia y los elementos que conforman la ofrenda pueden consultarse a través de los canales oficiales del Gobierno de México, así como en las plataformas digitales de la Presidencia, como parte de los esfuerzos para acercar estas expresiones culturales a la ciudadanía de todo el país.