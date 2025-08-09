Da banderazo Claudia Sheinbaum a la construcción de puentes vehiculares en Colima

Los puentes que iniciaron obras fueron Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical, los cuales se suman al Libramiento Arco Norte y Libramiento Arco Sur, cuyos trabajos arrancaron hace unos meses.
Manzanillo, Colima .- En Manzanillo, Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a la construcción de los puentes: Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical, infraestructura que se suma a los puentes Libramiento Arco Norte y Arco Sur, cuyos trabajos iniciaron este año, así como a los puentes que se realizarán en 2026: las Tunas, Barrio V, Ingreso principal a Manzanillo y La Flechita; que conjuntamente representan una inversión de mil 915 mil millones de pesos (mdp) y 4 kilómetros de longitud.
“Hoy estamos para dar el banderazo de salida de este puente y otros dos puentes en Colima (…) y también informamos de otros puentes vehiculares que vamos a desarrollar a partir de 2026 para la zona metropolitana de Manzanillo”, informó.
Además, destacó que, en Colima, se ampliará el Puerto de Manzanillo, que actualmente es el tercero más importante de América Latina y la meta es convertirlo en el primero de mayor importancia en esta región.
Detalló que la ampliación se realizará con inversión pública y privada, a cargo de la Secretaría de Marina y su construcción va a garantizar la conservación ambiental de la Laguna de Cuyutlán para disminuir al máximo el impacto ambiental.
Puntualizó que la inversión total en Colima entre 2025 y 2026 será de casi 4 mil mdp, cuya visión es traer desarrollo con bienestar para las y los colimenses.
“No tendría sentido, y esa es la visión de nuestro proyecto, que hubiera desarrollo de un puerto tan importante y que no hubiera el desarrollo que acompañe a todo el estado y particularmente a Manzanillo, así que es un compromiso por parte de nosotros. Todo Colima, entre este y el próximo año, va a recibir una inversión de casi 4 mil millones de pesos”, añadió.
