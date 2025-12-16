Cuestiona Sheinbaum declaratoria de Trump sobre el fentanilo como arma de destrucción masiva

Publicidad - LB2 -

La presidenta defendió el uso médico del opioide y reiteró que la estrategia antidrogas debe centrarse en la prevención y las causas sociales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de clasificar al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, al advertir que dicha determinación podría tener implicaciones legales para su uso médico y reforzar un enfoque punitivo que no atiende el fondo del problema del consumo de drogas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el fentanilo también tiene un uso legal como anestésico, por lo que cuestionó el alcance de la medida anunciada por el gobierno estadounidense y sus posibles efectos tanto en el ámbito sanitario como en el combate al tráfico ilegal.

“El fentanilo tiene también un consumo legal, se usa como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción?”, planteó.

Sheinbaum reiteró que la estrategia de su gobierno frente al consumo de drogas no se basa únicamente en medidas punitivas, sino en la atención a las causas sociales que llevan al uso de sustancias, como la falta de oportunidades, los problemas de salud mental y el entorno familiar y educativo de los jóvenes.

La postura de la presidenta se dio luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que, de acuerdo con la Casa Blanca, habilita todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y redes extranjeras vinculadas al tráfico de fentanilo, sustancia a la que el mandatario estadounidense atribuye la muerte de al menos 200 mil personas al año en su país.

Ante este contexto, Sheinbaum enfatizó que México no aceptará operaciones extranjeras en su territorio, al tiempo que recordó que la relación con Estados Unidos debe basarse en la coordinación y el respeto a la soberanía nacional, no en acciones unilaterales.

La presidenta informó que su equipo analiza el alcance jurídico y político de la orden ejecutiva estadounidense, y reiteró que perseguir a quienes generan violencia es necesario, pero insuficiente si no se atienden las raíces del consumo.

“Si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra sustancia, pero se seguirán usando drogas”, afirmó.

Finalmente, anunció que la encuesta nacional sobre consumo de drogas en México ya está concluida y será presentada públicamente la próxima semana, como parte de los insumos para fortalecer la política pública en materia de prevención y salud.

