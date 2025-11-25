Cuestiona Gobernación bloqueos carreteros: “No había motivo”

Publicidad - LB2 -

Segob afirmó que el Gobierno federal mantiene canales de diálogo abiertos para atender las demandas sociales.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró que “no había motivo” para que organizaciones de transportistas y productores rurales llevaran a cabo bloqueos carreteros en diversas partes del país, luego de que al menos 29 puntos resultaran afectados por protestas que se extendieron a lo largo del lunes en múltiples entidades, incluyendo Chihuahua.

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México mantiene una política de puertas abiertas y que las mesas de atención con los distintos sectores sociales han estado activas. En un comunicado, la dependencia informó que en las últimas semanas se realizaron más de 200 reuniones entre funcionarios federales y representantes del sector agrícola y de transporte para atender sus inquietudes.

A pesar de los esfuerzos institucionales señalados por la Segob, las manifestaciones paralizaron la circulación en tramos clave de 17 entidades, aunque reportes independientes estimaron que la movilización tuvo presencia en al menos 24 estados. En algunos puntos, como en Chihuahua, Durango y Jalisco, los bloqueos persistieron durante la madrugada, afectando actividades económicas, académicas y servicios esenciales como el transporte de mercancías y el acceso a centros médicos.

Según la información oficial, de los 29 bloqueos contabilizados, 17 se llevaron a cabo en carreteras federales y 12 en vías estatales. No obstante, organizaciones convocantes como la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), señalaron que las acciones fueron una respuesta al incumplimiento de acuerdos previos, la falta de apoyos directos y la crisis de rentabilidad que atraviesa el campo mexicano.

“Reiteramos que no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir las demandas sociales”, sostuvo la Secretaría de Gobernación. Agregó que solo una agrupación transportista participó directamente en las protestas, mientras que otras organizaciones en diálogo con el gobierno se deslindaron de las movilizaciones.

En Chihuahua, los bloqueos se registraron principalmente en tramos de la región centro-sur del estado, afectando vías estratégicas para el comercio agrícola y ganadero. Productores locales expresaron que los programas de apoyo al campo han sido insuficientes, y que el alza en los costos de producción, sumada a la caída de precios, amenaza con dejar a miles de familias rurales sin sustento.

Aunque la Segob insiste en que hay disposición al diálogo, las organizaciones participantes han advertido que, de no haber respuestas concretas, podrían repetirse las movilizaciones en las próximas semanas. El tema permanece abierto y podría escalar si las mesas de negociación no derivan en acuerdos vinculantes para las partes involucradas.

