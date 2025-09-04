Convocan a marcha “Ya basta, queremos paz”, a un año de la violencia

Publicidad - LB2 -

Diversos órganos de la sociedad civil, han convocado a tomar las calles el próximo 7 de septiembre en reclamo de la paz, y del cese de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, que hasta el momento ha costado poco menos de dos mil vidas, y la desaparición de mil 607 personas.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) .– Organizaciones dela sociedad civil e iniciativa privada convocaron a la marcha “Ya basta, queremos paz”, con la cual buscan expresar la inconformidad ciudadana por la situación de violencia extraordinaria que vive Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024.

La cita está fijada para este domingo 7 de septiembre, a cargo de 36 asociaciones civiles y organismos patronales y gremiales, con salida desde el templo La Lomita a las 8:30 horas para recorrer la avenida Álvaro Obregón, hasta llegar a la Catedral de Culiacán.

“Que realmente sea el pueblo, como dice el Gobierno, el que se manifieste, y que no tenga otra opción el Gobierno más que de devolvernos lo que por derecho nos toca, que es la paz”, señaló la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta.

”Esta es una cuestión de familia, no es una cuestión de partido, de una guerra”, sentenció.

El punto de encuentro será alrededor de las 8:30 horas en la Lomita y arrancará a las 9:00 horas con rumbo a La Catedral.

De acuerdo a los organizadores, esta marcha tiene como objetivo visibilizar a nivel estatal y federal las afectaciones económicas y sociales que la crisis de violencia ha dejado; así como lanzar exigencias a las autoridades.

Convocaron la Confederación Patronal de la República Mexicana de Sinaloa; la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados delegación Culiacán; la Unión de Comerciantes de Culiacán, así como el chef y restaurantero sinaloense, Miguel Taniyama.

Crisis de seguridad en Sinaloa

El 9 de septiembre de 2024 comenzó una ola de violencia en Sinaloa, producto de la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, “Los Mayos” y “Los Chapitos”.

Dicha crisis de violencia no ha podido ser detenida por las autoridades.

En lo que va de la pugna, hasta el 2 de septiembre de 2025, se han registrado en Sinaloa al menos mil 941 homicidios, mil 907 personas fueron privadas de su libertad y se han robado 6 mil 878 vehículos.

Con estos datos, agosto de 2025 cerró con 118 homicidios y 13 hallazgos de restos en fosas clandestinas, lo que significa un total de 131 muertes dolosas para una reducción de 28 por ciento con respecto al mes anterior.

La violencia en el estado ha llegado a tal punto, que el mismo gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, reconoció que su administración no ha logrado responder a las exigencias ciudadanas.

“Claro, hay muchas cosas que probablemente yo le estoy quedando a deber, también, a la ciudadanía. Que no resolvemos las cosas tal cual quisiéramos resolver al 100 %”, expresó durante su conferencia de prensa semanal, al referirse a la situación actual del estado.

Actualmente existe una coordinación directa con el Ejército, la Guardia Nacional, La Marina y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Mi calificación para el servicio que nos están dando es bueno, es muy positivo, de agradecimiento porque solos no podríamos (…) nosotros creemos que se está haciendo lo que es posible hacer”, afirmó Rocha.

Pese a lo anterior, los homicidios siguen aumentando, lo que motivó a la marcha por la paz en Sinaloa.

