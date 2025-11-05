Condena Claudia Sheinbaum acoso sufrido en vía pública y presenta denuncia formal

Publicidad - LB2 -

La Presidenta de México subraya que el espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado bajo ninguna circunstancia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó con firmeza que el espacio personal de una mujer no puede ser vulnerado, tras dar a conocer que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un acto de acoso del que fue víctima en calles del Centro Histórico. El incidente, ocurrido recientemente, generó una amplia respuesta pública y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las leyes contra el acoso en todo el país.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que este tipo de actos no deben normalizarse ni minimizarse, independientemente del cargo que una mujer ocupe. “No lo digo como Presidenta, sino como mujer, en representación de las mujeres mexicanas. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio sin nuestro consentimiento”, afirmó enfáticamente.

La mandataria federal agregó que este tipo de agresiones cotidianas representan una forma más de violencia de género que debe ser atendida desde la raíz, con un enfoque legal, cultural y social. En ese sentido, instruyó a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, a realizar un diagnóstico nacional sobre el estatus jurídico del acoso en cada entidad federativa.

En particular, Sheinbaum pidió revisar si el acoso callejero y otras formas de hostigamiento físico o verbal están tipificados como delitos penales en todos los estados del país. En caso contrario, dijo, se impulsarán las reformas necesarias para que esta conducta sea sancionable en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, la jefa del Ejecutivo Federal solicitó diseñar e implementar una campaña nacional que promueva el respeto hacia las mujeres en todos los espacios públicos. La intención, explicó, es reforzar el mensaje de que la violencia en cualquiera de sus formas no será tolerada y que el país avanza hacia una cultura de igualdad y respeto.

El hecho se suma a una creciente lista de agresiones cotidianas que enfrentan las mujeres mexicanas, lo que ha llevado a distintas voces en el Congreso de la Unión y en congresos locales a acelerar iniciativas de reforma para combatir el acoso desde el ámbito penal y administrativo.

Diversas organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos respaldaron la postura de la presidenta, destacando que el mensaje enviado desde la figura más alta del poder ejecutivo es clave para visibilizar la problemática y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. También exigieron que los estados donde el acoso aún no se considera delito modifiquen sus códigos penales para sancionar este tipo de agresiones.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum marca un posicionamiento firme en torno a la violencia de género en espacios públicos, en un país donde según cifras del INEGI, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso en espacios comunitarios. La atención al caso también pone en la agenda la necesidad de políticas públicas integrales que garanticen seguridad y respeto para todas las mujeres, sin distinción de edad, clase o cargo.

