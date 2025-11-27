Comienzan transportistas y agricultores a liberar carreteras tras cuatro días de bloqueos

Publicidad - LB2 -

Manifestantes desbloquean casetas como gesto de buena voluntad mientras continúan negociaciones con Segob.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Transportistas y productores agrícolas comenzaron a liberar este jueves diversos tramos carreteros y casetas que habían sido bloqueados desde hace cuatro días como parte de un paro nacional para exigir atención a sus demandas. La decisión fue anunciada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes informaron que esta acción busca facilitar el diálogo con el Gobierno Federal.

“Como acto de buena voluntad de la alianza del Frente Nacional y la ANTAC, se liberan algunos puntos carreteros donde se mantenían bloqueos”, señalaron las organizaciones mediante un comunicado publicado en redes sociales, acompañado de un video que muestra la apertura de una caseta y el paso inmediato de unidades de carga y vehículos particulares que permanecían varados.

Durante los últimos cuatro días, los cierres carreteros afectaron el tránsito en distintas entidades del país, incluyendo rutas estratégicas para el comercio nacional e internacional. Los embotellamientos provocaron demoras en el traslado de mercancías hacia Estados Unidos y entre distintos estados, lo que generó molestias entre sectores productivos, operadores independientes y usuarios del transporte terrestre.

Aunque no se ha detallado el número exacto de puntos liberados, los manifestantes indicaron que la reapertura de las vías será parcial y progresiva, dependiendo del avance de las mesas de negociación que se llevan a cabo con la Secretaría de Gobernación (Segob). Por ahora, continúan en diálogo con el subsecretario César Yáñez, en una reunión a puerta cerrada en la Ciudad de México.

A la reunión asistieron representantes de las principales organizaciones convocantes, entre ellas el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Las demandas del sector incluyen mayores apoyos al campo, revisión de las tarifas del transporte de carga, garantías de seguridad en las carreteras y políticas públicas que frenen el deterioro del sector agrícola y del autotransporte.

Los líderes del movimiento han señalado que, si bien los bloqueos fueron una medida extrema, respondieron al abandono que han sufrido por parte de distintas instancias del Gobierno Federal. En días recientes, la presión de otros gremios, así como la afectación a cadenas de suministro y rutas logísticas, propició una apertura al diálogo por parte de las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, las organizaciones no han anunciado si se dará una liberación total de los caminos en las próximas horas, aunque no se descarta que puedan retomarse los cierres en caso de no alcanzarse acuerdos favorables.

El Gobierno Federal no ha emitido aún un posicionamiento oficial sobre los avances en las negociaciones. Entretanto, las autoridades de seguridad mantienen vigilancia en zonas clave para garantizar la reapertura de los tramos carreteros afectados y evitar nuevos bloqueos.

