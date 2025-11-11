Colosio Riojas pedirá informe sobre retiro de la Guardia Nacional en Uruapan y plantea reforzar seguridad local

Publicidad - LB2 -

El senador de Movimiento Ciudadano exigió justicia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo y llamó a fortalecer las policías estatales y municipales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que solicitará un informe a la Guardia Nacional para que explique y justifique el retiro de sus elementos del municipio de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 8 de octubre, apenas semanas antes del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo. Durante su intervención en el Senado, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) pidió una respuesta firme y duradera del Estado ante la escalada de violencia que golpea a la región.

“Depende que su nombre no se sume a una larga lista, que su voz no se apague, que su memoria se honre con una respuesta del Estado firme, integral y duradera”, expresó Colosio en referencia al alcalde asesinado. Añadió que la justicia “no llegará si seguimos buscando culpar al pasado”, subrayando que en el ejercicio de gobierno “podrán existir cosas que no sean nuestra culpa, pero todas son nuestra responsabilidad”.

El senador explicó que su bancada impulsará tres líneas de acción frente a la crisis de seguridad. En primer lugar, pedirá al Senado un informe detallado sobre la salida de la Guardia Nacional de Uruapan y los criterios que motivaron la decisión. En segundo, MC exhortará a crear una comisión especial que dé seguimiento a las acciones para proteger a alcaldes, servidores públicos y actores políticos frente al crimen organizado, además de incrementar los recursos destinados a fortalecer las policías estatales y municipales mediante programas como el FORTAMUN y el FASP.

Como tercer eje, Colosio adelantó que su bancada presentará un paquete de reformas orientado a fortalecer la seguridad desde lo local, con medidas para mejorar las condiciones laborales, la capacitación y la protección de los cuerpos policiales, así como para profesionalizar las fiscalías estatales y ampliar la atención a las víctimas de la violencia.

“México nos exige empatía, protección y justicia”, enfatizó el senador durante su mensaje. “Y esa justicia empieza cuando el Estado llega a tiempo y vuelve a ocupar el lugar que nunca debió abandonar. Que los valientes nunca se queden solos y que alzar la voz no cueste la vida”.

El llamado de Colosio Riojas se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de funcionarios públicos locales, tras el homicidio del alcalde de Uruapan y los recientes datos revelados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que reportó que 70 funcionarios en distintos niveles de gobierno han solicitado escoltas personales ante riesgos de agresión.

El pronunciamiento del senador retoma una de las discusiones más urgentes del país: la necesidad de replantear la coordinación entre la Federación y los estados en materia de seguridad, así como el papel que deben desempeñar las fuerzas locales frente al avance del crimen organizado en distintos territorios de México.