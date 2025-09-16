Claudia Sheinbaum hace historia al dar el Grito de Independencia como primera presidenta de México

Publicidad - LB2 -

La mandataria resaltó a heroínas anónimas, mujeres indígenas y migrantes ante más de 280 mil asistentes en el Zócalo capitalino.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En un hecho histórico, Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en su edición número 215, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo desde 1810.

Ante alrededor de 280 mil personas reunidas en el Zócalo, Sheinbaum recordó a los héroes y heroínas de la gesta insurgente, y dedicó un espacio especial a las mujeres indígenas, las heroínas anónimas y a los migrantes mexicanos, al gritar: “¡Viva México libre, independiente y soberano!”.

La mandataria recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada por mujeres militares del Heroico Colegio Militar, marcando otro hecho inédito. La abanderada fue la teniente Jennifer Samantha Torres Jiménez, acompañada por cinco cadetes.

Como parte del protocolo, la presidenta también montó una Guardia de Honor en la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional, frente al retrato de Leona Vicario, quien en 1823 fue reconocida como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”. Es la primera vez que el cuadro de una mujer se incorpora a este espacio.

El festejo patrio incluyó juegos pirotécnicos y presentaciones musicales de la Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, que acompañaron la noche de celebración en la Plaza de la Constitución.

El evento, cargado de simbolismo, marcó un antes y un después en la historia de México, al colocar por primera vez a una mujer al frente de la ceremonia más emblemática de la nación.

