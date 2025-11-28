Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025 a 16 figuras del ámbito deportivo

Publicidad - LB2 -

La ceremonia reconoció a atletas, entrenadores, juezas y promotores del deporte en el 50 aniversario del galardón.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En una ceremonia realizada en el Patio Central de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes la entrega del Premio Nacional de Deportes 2025, donde se reconoció a 16 destacadas figuras del deporte mexicano, entre atletas, entrenadores, juezas y promotores, como parte del 50 aniversario del galardón que celebra la excelencia deportiva nacional.

“Gracias por esa alegría que le dan al pueblo de México. Admiramos su disciplina, entrega y el ejemplo que representan para las niñas, niños y juventudes. Ustedes ponen en alto el nombre de nuestra patria”, expresó la mandataria federal durante su mensaje a los galardonados. El premio, que consiste en un apoyo económico de 800 mil pesos entregado directamente a cada persona reconocida, forma parte de una inversión global de casi 20 millones de pesos, según detalló la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Entre los ganadores de este año destacan Andrea Maya Becerra Arizaga, de tiro con arco; Alegna Aryday González Muñoz y Uziel Aarón Muñoz Galarza, de atletismo; y Osmar Olvera Ibarra, de clavados, todos en la categoría de deporte no profesional. En deporte profesional, fue galardonado Isaac Del Toro Romero, de ciclismo, mientras que en deporte paralímpico se reconoció a Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata, ambos en paratletismo.

También se entregaron premios a los entrenadores Alejandro Laberdesque Vázquez (atletismo) y Karen Selene Montellano Ruvalcaba (tiro con arco), así como a las juezas Araceli Ornelas Caballero (taekwondo) y Leslie Selene Velázquez González (para powerlifting). Por trayectoria destacada se reconoció a María Lorena Ramírez Nahueachi, ultramaratonista rarámuri, símbolo del atletismo de resistencia; Gabriela Belem Agúndez García (clavados), Donovan Carrillo (patinaje artístico sobre hielo) y José Arnulfo Castorena Vélez (para natación).

En la categoría de fomento al deporte, el reconocimiento fue para Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, mientras que la entrenadora de clavados Ma Jin recibió un reconocimiento honorífico por su destacada trayectoria al frente del equipo nacional.

Durante su intervención, Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Conade, destacó que como parte del Plan Nacional para el Deporte, se incrementó en más de 100 millones de pesos el presupuesto para becas a atletas de alto rendimiento, lo que representa el aumento más significativo en los últimos 21 años. También se han fortalecido apoyos para competencias, concentraciones, viajes y capacitación.

Los resultados de esta inversión ya son visibles: México ha obtenido mil 842 medallas en competencias internacionales durante el año, incluyendo 966 en deporte convencional y 876 en deporte paralímpico. Además, por primera vez, los deportistas cuentan con voz y voto en la elección de sus dirigentes federativos.

En su mensaje, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, subrayó el poder del deporte como herramienta de transformación social, al generar entornos de igualdad, disciplina y comunidad.

La arquera Andrea Maya Becerra, en representación de los premiados, agradeció el reconocimiento e hizo un llamado a promover el deporte como un espacio seguro para crecer, soñar y alcanzar metas. “Más mexicanas y mexicanos deben ver el deporte como una vía para desarrollarse plenamente”, expresó.

El Premio Nacional de Deportes 2025 reafirma el compromiso del Gobierno de México con el impulso al talento deportivo, no solo desde una perspectiva de competencia, sino también como una vía para el desarrollo social, la salud y la cohesión comunitaria.

