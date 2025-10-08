Clama “El Chapo” Guzmán por su vida en el penal de alta seguridad

Publicidad - LB2 -

A través de misivas enviadas a las autoridades penitenciarias de ADX Florence, en Colorado, el líder del Cártel de Sinaloa, pide mejoras a sus condiciones carcelarias, en donde dice, se está volviendo loco.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- El líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, está a punto de volverse “loco” debido a la estrecha vigilancia a la que está sometido en prisión, de acuerdo a unas cartas que envió a las autoridades penitenciarias de los Estados Unidos.

El “Chapo” Guzmán, se encuentra encarcelado en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua más 30 años por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

El periodista Ángel Hernández, tuvo acceso a algunas de las cartas escritas por el líder del Cártel de Sinaloa, en donde mencionó las condiciones de confinamiento solitario que lo han llevado a un deterioro mental.

Ángel Hernández, de entrada calificó de interesante la evolución del “Chapo” Guzmán en la prisión, en donde ha sido doblegado luego de ser una de las personas más temidas por todo lo que representaba como líder del Cártel de Sinaloa.

“En estas misivas, Guzmán Loera hace mención de las condiciones físicas y mentales en las que vive por estar en confinamiento solitario, ya que incluso, no le da el sol, y tiene encendidas las luces de su celda durante las 24 horas del día”, indicó.

Agregó que estas quejas las hace el mismo “Chapo”, sin utilizar a su equipo de defensa y fueron enviadas al departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Buro de Prisiones y los directivos de la prisión ADX Florence, ubicada en el Condado de Fremont, Colorado.

En su escrito, Guzmán Loera, expuso que, el gobierno estadounidense lo quiere asesinar al liberar gas por las noches a su celda; gas que le provoca alergias y no lo deja dormir.

De acuerdo a Ángel Hernández, las cartas fueron escritas entre 2023 y 20024 en un intento por cambiar sus condiciones carcelarias”, mencionó.

“Me siento muy mal; ya un doctor pasó y me dijo que lo que tengo es angustia”, escribió el líder del Cartel de Sinaloa en una de sus misivas.

“Preferiría que la tortura fuera a golpes, el dolor pasa y se me quita, pero esto me está matando lentamente”, lamentó.

Ángel Hernández, explicó que el objetivo central de Guzmán es que le modifiquen las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), que lo mantienen en confinamiento solitario, sin salir de su celda y sin ver ni tocar a nadie.

“Prácticamente se ha quedado solo, y las únicas que han obtenido el derecho de visitarle en alguna ocasión, son una de sus hermanas y sus hijas gemelas, actualmente de 14 años, y cuya madre es Emma Coronel”, apuntó.

El periodista reseñó que, en un sus escritos, Joaquín Guzmán Loera pide a las autoridades del penal la oportunidad de aprender inglés, bajo el argumento de que no puede comunicarse con los guardias que lo custodian, y que, además, le llegan documentos que no entiende y que por lo tanto no los pueden atender y que, terminan por expirar.

“El “Chapo” Guzmán, está en completo aislamiento, sin contacto con otros internos, las visitas con su familia son muy limitadas, sin ningún contacto con el exterior, con un número restringido de minutos para llamadas al mes”, expuso.

Hernández destaca como Guzmán Loera clama por su vida, cuando en su momento fue el hombre más poderoso del narcotráfico en México y uno de los más ricos del mundo de acuerdo a la por revista Forbes, y como es que hoy vive al borde de la locura por las condiciones en las que se encuentra en el penal de mayor seguridad en Estados Unidos, en donde deberá pasar el resto de su vida.

