CIDHPDA condena agresión en la Comisión Permanente y llama a la civilidad política en México

El organismo expresó solidaridad con Gerardo Fernández Noroña y exigió sanciones ejemplares tras la trifulca encabezada por Alejandro Moreno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo Nacional de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) manifestó su enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde fueron agredidos el presidente del órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña, así como un colaborador y otros legisladores.

La sesión concluyó con una trifulca en la tribuna, protagonizada por Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, quien subió al estrado y golpeó a Noroña tras acusarlo de negarle el uso de la palabra. Durante el altercado, el colaborador Emiliano González fue derribado y pateado, mientras que los diputados priistas Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso también participaron en la agresión.

En un comunicado, la CIDHPDA calificó de inadmisible que la clase política recurra a la violencia en un espacio que debería ser ejemplo de diálogo democrático, respeto institucional y resolución pacífica de los conflictos. Subrayó que estos actos representan una falta de respeto hacia el pueblo de México, que exige servidores públicos comprometidos con el interés nacional y no con riñas personales.

El organismo recordó que el país enfrenta una compleja situación en materia de seguridad y violencia, por lo que resulta indispensable que los representantes políticos actúen con responsabilidad, madurez y compromiso con la paz social. En este sentido, pidió sanciones ejemplares que sienten precedente de que la violencia en las instituciones de gobierno no quedará impune.

La Comisión también expresó solidaridad con Fernández Noroña, con Emiliano González y con los legisladores agredidos durante los hechos. Al mismo tiempo, hizo un llamado urgente a la clase política mexicana para garantizar que episodios de este tipo no se repitan, reforzando la cultura democrática y el respeto mutuo.

“La democracia se fortalece con diálogo, tolerancia y respeto a la legalidad, nunca con violencia”, concluyó el comunicado.