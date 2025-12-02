Autoridades inhabilitan siete tomas clandestinas y detienen a cinco personas en Michoacán

Publicidad - LB2 -

Operativo se enmarca en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”; también se aseguraron vehículos, armas y sustancias ilegales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, autoridades federales y estatales inhabilitaron siete tomas clandestinas de hidrocarburos y detuvieron a cinco personas en distintos municipios de Michoacán. El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de autoridades locales.

Las acciones de seguridad se desplegaron mediante patrullajes en huertas de aguacate en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, así como inspecciones a empacadoras e industrias de cítricos de la región, áreas identificadas como puntos estratégicos por su valor económico y por la presencia de actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, además de las siete tomas clandestinas inhabilitadas, se aseguraron cinco vehículos, un arma de fuego y se concretó la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la zona.

Entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, las autoridades que participan en el Plan Michoacán han detenido a un total de 147 personas, decomisado 60 armas de fuego, casi 7 mil cartuchos útiles, más de 350 cargadores, 121 vehículos, así como 89 artefactos explosivos y más de 50 kilos de material explosivo. También han sido asegurados 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, y más de 36 mil litros y kilos de precursores químicos utilizados en la elaboración de droga sintética.

Durante este mismo periodo, se logró la inhabilitación de nueve campamentos clandestinos utilizados por grupos criminales, en una ofensiva que busca debilitar la estructura operativa de organizaciones dedicadas al narcotráfico, robo de hidrocarburos y extorsión en la región.

A través de este comunicado conjunto, las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reiteraron su compromiso de trabajar de forma coordinada con las autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad de la población y avanzar en la construcción de paz en Michoacán, una entidad históricamente afectada por la violencia vinculada al crimen organizado.

