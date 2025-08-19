Aumenta el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado en México

Publicidad - LB2 -

Un reciente análisis revela que, desde 2013 hasta la actualidad, las capturas de adolescentes vinculados al crimen organizado han aumentado notablemente en varios estados de México.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este fenómeno se ha observado con mayor incidencia en regiones donde operan agrupaciones criminales, como Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Sonora, Estado de México y Baja California. Estos territorios han sido identificados como focos de reclutamiento y actividad delictiva.

El informe, publicado por Milenio, destaca que en contraste, hay estados que han registrado menos de 100 detenciones de adolescentes. Entre ellos se encuentran Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Durango, Veracruz y la Ciudad de México.

A pesar de la baja en las detenciones, se ha documentado un preocupante incremento en el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima.

Históricamente, el reclutamiento de adolescentes por parte de estas organizaciones se realizaba a través de métodos coercitivos, como la fuerza y el secuestro. Sin embargo, en los últimos años, las tácticas han cambiado. Los grupos delictivos ahora utilizan ofertas de trabajo engañosas que prometen salarios superiores a los del mercado. Una vez que el joven es seleccionado, es citado en un establecimiento de comida rápida y posteriormente es llevado a un lugar desconocido.

Además, el uso de nuevas tecnologías ha facilitado el reclutamiento. Los grupos criminales han comenzado a emplear plataformas como videojuegos, malware y redes sociales para atraer a potenciales reclutas.

También se han reportado casos en los que jóvenes son citados en centrales camioneras, lo que refleja una adaptación de las tácticas de reclutamiento a las tendencias actuales.

La situación se ha visto exacerbada por las guerras internas entre los cárteles del Noroeste, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Los Zetas. La captura de líderes y miembros de estas organizaciones ha debilitado su estructura, lo que ha llevado a una necesidad urgente de reclutar nuevos integrantes.

Este contexto ha propiciado un aumento en las detenciones de adolescentes en diversas entidades del país.

Entre 2013 y 2019, Tamaulipas fue el estado con el mayor número de adolescentes detenidos por el Ejército mexicano, seguido de Michoacán, Guerrero, Colima y Guanajuato. Sin embargo, a partir de 2020, Colima se convirtió en el líder en detenciones de menores de edad.

En lo que va de 2025, los estados con mayor número de adolescentes detenidos en flagrancia incluyen Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de abordar el problema del reclutamiento juvenil en el país.

