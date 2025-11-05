Asume viuda de alcalde asesinado en Uruapan el cargo que dejó su esposo

Publicidad - LB2 -

Grecia Quiroz sustituye a Carlos Manzo, asesinado en un acto público; acusa omisión del gobierno federal ante las amenazas.

México (ADN/AFP) – En medio de un clima de creciente violencia en Michoacán, Grecia Quiroz tomó protesta este miércoles como presidenta municipal de Uruapan, en sustitución de su esposo, Carlos Manzo, asesinado a tiros el pasado sábado durante un acto público. El crimen del alcalde ha generado conmoción nacional y reavivó las críticas hacia la estrategia federal de seguridad en zonas controladas por el narcotráfico.

Carlos Manzo había asumido la alcaldía de Uruapan en septiembre de 2024. Su administración se distinguió por una constante denuncia pública sobre el acoso y la violencia ejercida por grupos del crimen organizado en la región, particularmente por células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana. A pesar de contar con medidas de protección desde diciembre del año pasado, el edil fue ejecutado a plena luz en un evento multitudinario, lo que evidenció la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al poder de los grupos armados.

Durante su toma de protesta en el Congreso del Estado de Michoacán, Quiroz fue enfática al señalar la falta de respuesta del gobierno federal ante los reiterados llamados de auxilio de su esposo. “Jamás le hicieron caso”, dijo ante legisladores y simpatizantes que portaban fotografías del alcalde fallecido y sombreros característicos de su estilo. La nueva alcaldesa se comprometió a continuar con el legado de su esposo y a mantener viva su lucha contra la violencia.

La respuesta del gobierno federal llegó dos días después del asesinato. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán y un nuevo programa de inteligencia y seguridad enfocado en contener la violencia en regiones clave. Sin embargo, líderes locales han manifestado dudas sobre la efectividad de estas medidas, señalando que los operativos anteriores han sido intermitentes y poco sostenibles.

El asesinato de Manzo ocurrió apenas unos días después del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Michoacán, quien también había solicitado protección tras denunciar extorsiones por parte del crimen organizado. Ambos casos reflejan la precariedad de las condiciones de seguridad en una de las principales regiones agrícolas del país, que además de ser un motor económico, es también un enclave estratégico para las mafias por su producción de aguacate, limón y otros cultivos.

Grecia Quiroz concluirá el mandato para el que fue electo su esposo, que se extiende hasta 2027. Su llegada al cargo se da en un contexto de fuerte presión social y política, con comunidades enteras exigiendo garantías mínimas de seguridad para autoridades, productores y ciudadanos. Uruapan, considerado uno de los epicentros de la disputa criminal en el occidente mexicano, enfrenta una de sus etapas más críticas, mientras la violencia cobra cada vez más rostros conocidos.

