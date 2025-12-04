Así votaron diputados de Chihuahua en la aprobación de la nueva Ley General de Aguas

Publicidad - LB2 -

Cinco legisladores votaron a favor, ocho en contra y una se abstuvo; la iniciativa ahora pasará al Senado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo hernández) – En una sesión que marcó uno de los debates legislativos más relevantes del año, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. En el caso de Chihuahua, los 14 legisladores federales estuvieron presentes y emitieron su voto: cinco votaron a favor, ocho en contra y una se abstuvo.

La distribución de los votos reflejó la polarización del tema entre las bancadas, particularmente por el impacto que las reformas podrían tener en estados con alta actividad agropecuaria como Chihuahua. Los votos a favor provinieron de legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que los votos en contra se concentraron en las filas del PRI, PAN, una parte del PT y Movimiento Ciudadano (MC).

- Publicidad - HP1

Los votos a favor fueron emitidos por:

Daniel Murguía Lardizábal (Morena)

Teresita de Jesús “Maité” Vargas Meraz (Morena)

Héctor Armando Cabada Alvídrez (Morena)

Jesús Roberto “Nono” Corral Ordóñez (PT)

Alejandro “Alex” Pérez Cuéllar (PVEM)

Los legisladores que votaron en contra fueron:

Juan Antonio “Tony” Meléndez Ortega (PRI)

César Alejandro “Alex” Domínguez Domínguez (PRI)

Noel Chávez Velázquez (PRI)

Graciela “Chela” Ortiz González (PRI)

María Angélica “Manque” Granados Trespalacios (PAN)

Carmen Rocío González Alonso (PAN)

Greycy Marian Durán Alarcón (PT)

José Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán (MC)

La única abstención fue de Lilia Aguilar Gil (PT), quien optó por no inclinar su voto ni a favor ni en contra, una decisión que ha generado diversas reacciones dentro de su bancada y en el estado.

El debate nacional sobre esta reforma ha sido intenso, especialmente en entidades con actividad agrícola significativa, donde el control, uso y transmisión del agua es un tema central para productores y autoridades locales.

El dictamen aprobado incluye modificaciones clave como la protección del binomio tierra–agua, la creación de un fondo nacional de reservas hídricas y mecanismos para combatir el acaparamiento de concesiones.

El siguiente paso para la reforma es su discusión en el Senado de la República, donde, según declaraciones del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, se prevé una aprobación sin mayores complicaciones.

Sin embargo, sectores productivos y organizaciones de usuarios del agua en Chihuahua han expresado que seguirán atentos a los cambios finales que se realicen durante esta última fase legislativa.

Galería

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.