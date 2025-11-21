Arrestan a siete escoltas del alcalde Carlos Manzo por presunta implicación en su asesinato

Publicidad - LB2 -

Los guardias personales del edil fueron detenidos por homicidio calificado; el crimen desató protestas y operativos federales en Michoacán.

Morelia, Michoacán. (ADN/AFP) — Siete policías municipales que fungían como escoltas del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron detenidos este viernes por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Los elementos de seguridad estaban asignados directamente a la protección del edil, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre durante un acto público por el Día de Muertos. Pese a su cercanía con la víctima, en su momento no se les consideró sospechosos. Sin embargo, las autoridades locales informaron que nuevas evidencias vinculan a los uniformados con el crimen.

La Fiscalía estatal detalló que los implicados fueron aprehendidos durante un operativo conjunto con fuerzas federales y trasladados a un penal, donde serán presentados ante un juez para la audiencia de formulación de imputación.

Este giro en la investigación ocurre apenas dos días después de la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato. Según autoridades federales, el detenido es líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal con fuerte presencia en la región.

Un crimen con impacto nacional

Carlos Manzo, conocido por su postura firme contra el crimen organizado, fue ultimado frente a su familia en plena vía pública, sin que sus escoltas actuaran para protegerlo. El atacante, un joven de 17 años, fue abatido por la policía momentos después.

El asesinato conmocionó a la población de Michoacán y derivó en protestas masivas tanto en Uruapan como en la Ciudad de México. Apenas el fin de semana pasado, una marcha convocada por la autodenominada Generación Z terminó con más de 100 heridos y 19 detenidos, tras enfrentamientos con cuerpos policiales.

Los escoltas permanecían activos hasta este viernes, brindando protección a la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, quien fue nombrada por el Congreso estatal como presidenta municipal sustituta.

Michoacán es una de las entidades más golpeadas por el narcotráfico en México, con al menos cinco cárteles en disputa por rutas de trasiego, control territorial y extorsión, particularmente en zonas como Uruapan, centro de la producción de aguacate.

La Secretaría de Seguridad federal confirmó que continúan los operativos del Plan Michoacán para desarticular células criminales, reforzar la seguridad en municipios prioritarios y proteger a autoridades locales.