Arranca rehabilitación de carreteras federales

Publicidad - LB2 -

Los 30 trenes de repavimentación tendrán una inversión de mil 692 millones de pesos (mdp).

Ciudad de México .- Desde Acolman, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a la rehabilitación de carreteras federales con los nuevos trenes de repavimentación, con la meta de que a mediados del próximo año, todas las vialidades a cargo del Gobierno de México en el país reciban una primera intervención.

“Con estos trenes, además de otras contrataciones que estamos haciendo, nuestro objetivo es que para mediados quizá del próximo año, podamos haber hecho una primera rehabilitación de todas las carreteras federales de nuestro país, en algunos casos rehabilitación profunda, en otros casos bacheo, pero que estemos en una condición completamente distinta para las carreteras federales”, informó.

- Publicidad - HP1

Explicó que se trata de un nuevo esquema de pavimentación que es más eficiente, menos costosa, innovadora y que recupera la capacidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para realizar obras que fueron subcontratadas en los gobiernos neoliberales.

“Estamos hablando de profesionalismo, de honestidad, de la recuperación de las capacidades del Gobierno de México, estamos hablando de austeridad porque se hace con menos recursos, pero se hace mejor; estamos hablando de innovación tecnológica para nuestro país y sobre todo y lo más importante, pues está hecho para los habitantes de nuestro país, para la gente”, agregó.

Recordó que el problema que más aqueja a las y los mexicanos, de acuerdo con los estudios de opinión, son los baches y vialidades dañadas, por lo que confió en que este programa atienda de manera directa esta necesidad.

Los 30 trenes de repavimentación tendrán una inversión de mil 692 millones de pesos (mdp): 20 se entregarán a estados de la República, en una primera etapa serán dos en el Estado de México y ocho restantes serán para los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

Mientras que 10 más serán donados como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México “Amor con amor se paga” a los municipios de de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco,Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz,Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.