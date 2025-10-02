Arranca Gobierno de México entrega de viviendas en Tabasco

Publicidad - LB2 -

La Conavi entregará 20 mil más y el Gobierno de Tabasco otras 20 mil para sumar 90 mil nuevas casas.

Ciudad de México .- El Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó las primeras 80 casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Tabasco, donde se espera la construcción de 90 mil viviendas entre el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); y el Gobierno del Estado.

“Nos encontramos en el fraccionamiento Infonavit Pomoca, recibiendo y entregando las primeras 80 viviendas de su programa Vivienda para el Bienestar; en este fraccionamiento coincide en que se firmó el primer contrato de obra, se entregan las primeras viviendas y lo hacemos en el primer año de su gobierno, feliz coincidencia”, informó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, a través de un enlace en vivo durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

- Publicidad - HP1

Detalló que el valor comercial de las viviendas que se entregan hoy superaban el millón de pesos, sin embargo, gracias a este programa las y los derechohabientes pudieron adquirirlas con un valor aproximado de 600 mil pesos, lo que permitió que 51 de las 80 primeras viviendas fueran vendidas en los primeros tres días.

Anunció que a partir de hoy se estarán entregando 120 viviendas cada mes hasta concluir las casi 3 mil de este fraccionamiento e informó que en las próximas semanas también entregará viviendas en el municipio de Centro y de Comatlán y a partir de enero en Cunduacán, Macuspana, Teapa, Centla y Jalpa de Méndez.

A nivel nacional, dio a conocer que en octubre se inicia la entrega de viviendas en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán; mientras que el mes de diciembre inicia en Durango, Veracruz y Zacatecas para continuar en el resto del país a partir de 2026.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puntualizó que el Infonavit tiene una meta de 50 mil viviendas en Tabasco para este sexenio, a las que se suman 20 mil a cargo de la Conavi y 20 mil viviendas rurales a cargo de su gobierno para sumar un total de 90 mil casas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.