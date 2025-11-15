Arranca Claudia Sheinbaum el Plan Campeche con inversión histórica de mil 238 mdp

Publicidad - LB2 -

El programa beneficiará a más de 7 mil pequeños productores de arroz, carne y leche en la entidad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves en el municipio de Champotón, Campeche, el arranque oficial del “Plan Campeche”, una estrategia integral que busca fortalecer la soberanía alimentaria y apoyar a pequeños productores del estado mediante una inversión histórica de mil 238 millones de pesos. El proyecto contempla acciones dirigidas a mejorar la producción de arroz, carne y leche en la entidad, beneficiando directamente a 7 mil 881 productores de pequeña escala.

Durante el evento, Sheinbaum subrayó que este plan forma parte de su compromiso de campaña con el sureste mexicano, y que su diseño responde a una política de justicia social que prioriza a los sectores históricamente marginados del campo. “Estamos aquí para explicar el programa y, junto con ustedes, echarlo adelante”, expresó ante cientos de asistentes, destacando que la Cuarta Transformación busca revertir el abandono del campo ocurrido durante el periodo neoliberal.

Como parte del plan, los productores de arroz recibirán apoyos anuales por 24 mil pesos a través del programa Producción para el Bienestar, fertilizantes gratuitos, semillas certificadas, créditos a bajas tasas de interés, seguro agropecuario, acompañamiento técnico y seis módulos de maquinaria de última generación. Además, se rehabilitarán los distritos de riego 025 Río Verde–Campeche y 015 Edzná–Yohaltún, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el caso de la producción de leche, se anunció la próxima conclusión de una planta pasteurizadora con capacidad para procesar 100 mil litros diarios. También se instalarán seis centros de acopio y se entregarán paquetes con ordeñadoras, cercos eléctricos, semillas de pasto y árboles, así como insumos para inseminación artificial, con el fin de mejorar el hato ganadero local.

Para los ganaderos dedicados a la carne, el plan contempla apoyos similares en inseminación, semillas forrajeras y acompañamiento técnico, con el objetivo de incrementar la producción y mejorar la calidad genética del ganado. En total, se estima que estas acciones permitirán alcanzar una producción estatal de 100 mil toneladas de arroz, 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche, lo que también se traducirá en la generación de 9 mil 500 empleos directos e indirectos, según informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

El funcionario federal señaló además que todos los apoyos se entregarán de forma directa, sin intermediarios, como ha sido la línea del gobierno federal. Indicó que cada productor será visitado en su parcela para ser integrado al padrón oficial de beneficiarios y recibir su credencial, asegurando así la transparencia en la ejecución del programa.

Por su parte, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, destacó la importancia del Plan Campeche como una oportunidad histórica para reorganizar y fortalecer el sector primario del estado. En tanto, Leonor Barajas Silva, una de las productoras beneficiadas, agradeció el respaldo del gobierno federal y expresó su esperanza de que Campeche se convierta en un referente nacional en la producción agropecuaria.

Con este programa, la administración federal busca consolidar una nueva etapa en el desarrollo del campo mexicano, especialmente en regiones que, como Campeche, han sido clave para el crecimiento agrícola del país pero que enfrentan desafíos estructurales en infraestructura, comercialización y acceso a apoyos.

