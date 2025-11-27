Anunciará Sheinbaum este viernes si Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General

Publicidad - LB2 -

La presidenta confirma que analiza una carta del Senado y decidirá tras revisión con Consejería Jurídica.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que será mañana viernes cuando anuncie oficialmente si Alejandro Gertz Manero dejará su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR). En medio de crecientes versiones sobre su eventual renuncia, la mandataria reveló que ya recibió una carta del Senado relacionada con el tema y que actualmente se encuentra analizándola junto con su equipo jurídico.

“Ya en su momento lo haré público. Mañana les podría informar. Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado; la estoy analizando con los abogados, con Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos”, declaró durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre si Gertz Manero estaría dejando la FGR por voluntad propia o como parte de una solicitud institucional, Sheinbaum evitó dar más detalles y subrayó que prefiere revisar el documento con cuidado antes de emitir cualquier posicionamiento definitivo. “Prefiero analizarlo”, reiteró.

No obstante, la presidenta elogió el trabajo del fiscal al frente del organismo autónomo y destacó la coordinación que han mantenido en diversos temas, principalmente en materia de seguridad. “Ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas”, dijo.

Sheinbaum también aprovechó para subrayar la necesidad de mejorar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales, una de las prioridades que, dijo, ha impulsado desde su llegada a la Presidencia. “Es muy importante que haya una coordinación mayor en temas de seguridad, en eso estamos trabajando”, agregó.

Hasta el momento, ni la FGR ni el Senado han difundido públicamente el contenido de la carta mencionada por la mandataria, lo que ha alimentado la expectativa en torno a la continuidad o relevo de quien encabeza una de las instituciones clave en la procuración de justicia en el país desde 2019.

Alejandro Gertz Manero, primer fiscal general tras la reforma constitucional que dio autonomía al órgano en 2018, ha sido una figura controvertida y objeto de críticas tanto por decisiones jurídicas como por conflictos personales ventilados públicamente. Su eventual salida marcaría un punto de inflexión en la relación del Poder Ejecutivo con la FGR y abriría el debate sobre su posible sucesor.

Se espera que este viernes, durante su conferencia habitual, la presidenta Sheinbaum haga el anuncio formal, en un contexto donde el rumbo de la política de justicia y seguridad sigue siendo uno de los temas más sensibles para el país.