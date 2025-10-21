Anuncia Sheinbaum inversión histórica de 8 mil mdp para atención integral del cáncer de mama

Publicidad - LB2 -

El nuevo modelo de atención universal incluye mil mastógrafos, mil ultrasonidos y 32 hospitales oncológicos para mujeres en todo el país.

Ciudad de México, 21 de octubre de 2025. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión sin precedentes de 8 mil millones de pesos para implementar el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, un programa que —aseguró— representa “un antes y un después” en la lucha contra la principal causa de muerte en mujeres en México.

Durante su conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, Sheinbaum explicó que entre 2026 y 2027 se adquirirán mil mastógrafos y mil ultrasonidos, además de abrir 20 nuevos Centros de Diagnóstico con personal especializado en imagen y patología, y 32 Unidades Hospitalarias Oncológicas, una en cada estado del país.

“Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México. Es un modelo integral que va desde la prevención hasta el tratamiento, para que las mujeres tengan acceso a estudios, diagnóstico y atención temprana sin importar su derechohabiencia”, señaló la mandataria.

La presidenta detalló que la inversión se dividirá en partes iguales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, con el propósito de garantizar una cobertura nacional y universal.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que el nuevo modelo se sustentará en cinco ejes: promoción, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de reducir las muertes por esta enfermedad y fortalecer la educación sanitaria desde la juventud.

“El cáncer de mama detectado a tiempo es completamente curable. Por eso, el tamizaje y la rapidez en el diagnóstico serán la clave”, subrayó el funcionario.

Se estima que, con los nuevos equipos, México podrá realizar hasta 8.9 millones de estudios anuales y atender de forma oportuna a las 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años que integran la población en riesgo.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció además que en diciembre se inaugurará el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, en la Ciudad de México, con una inversión de más de 300 millones de pesos, que contará con tecnología de vanguardia y diagnóstico robótico de alta precisión.

“Será la primera unidad oncológica integral, gratuita y universal, dedicada exclusivamente a la salud de las mujeres”, destacó.

Con este programa, el Gobierno de México busca transformar el sistema de salud en materia oncológica y reducir drásticamente los tiempos de diagnóstico y atención.